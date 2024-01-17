Распознать их легко: 6 признаков, что рядом с вами манипулятор
Люди учатся манипулировать другими еще в раннем детстве, когда правдой и ложью добиваются от родителей желанной конфеты или игрушки. Этот навык с годами совершенствуется и кое-кто делает манипуляцию единственным способом в достижении своих целей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.
Эмоциональный контроль
По словам эксперта, манипуляторы обычно умело используют эмоции и контролируют их, чтобы достичь своих целей.
Если эмоциональный манипулятор в плохом настроении, то об этом узнают все, кто окажется с ним рядом. Он всех поглотит в свои отрицательные эмоции, да еще заставит чувствовать себя виноватыми.
Избегают ответственности
Если человек постоянно избегает ответственности за свои действия и поступки, это может являться признаком манипуляции. Важно на это обратить внимание.
Всегда в выигрыше
Манипуляторы всегда стараются выглядеть как победители в любой ситуации даже за счет других.
Смена историй
Манипуляторы часто изменяют версии событий или истории. Это может свидетельствовать о не откровенности и попытке скрыть правду.
Вам хочется от них услышать, но будут делать совсем другое. И это еще один способ заставить вас усомниться в вашем восприятии реальности и подстраиваться под то, что им удобно.
Интенсивная харизма
Психолог говорит, что такие люди могут обладать сильной харизмой, но используют ее для манипулирования окружающими.
Притворяются жертвой
В любой ситуации они "главные герои", страдающие и их оскорбляющие.
Если вы обиделись или разозлились, то виноваты вы и ваши неоправданные ожидания. Если обиженный или сердитый манипулятор, это вы его обидели или разозлили.
Ирина Кулик советует обращать внимание на эти признаки, но также быть осторожными и пользоваться собственным суждением.
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