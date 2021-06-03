Рожеві фламінго пролетіли над Дунайським заповідником: неймовірної краси фото

Над територією Дунайського біосферного заповідника помітили більше сотні особин рожевих фламінго. Зараз вони зупинилися в румунській дельті Дунаю на мілководних озерах.

Як відзначають вчені, зустріти рожевих фламінго можна не тільки в тропічних країнах. У травні та червні ці птахи мігрують через Україну. Нещодавно велика зграя зі ста особин зупинилася в дельті Дунаю. Спочатку ці птахи пролетіли через територію Дунайського біосферного заповідника в Україні й зупинилися на території Румунії.

Де помітили фламінго

Перших птахів помітили 21 травня в районі Старостамбульського. Близько 60 птахів пролетіли в бік острова Єрмаков. Однак через пару днів про фламінго повідомили румунські колеги. Вони повідомили, що птахи зупинилися на острові Тузла. Також стало відомо, що деякі пари фламінго почали будувати в мулі гнізда.

До 31 Травня кількість фламінго зросла до 113 особин, і фахівці вважають, що дві зграї об'єдналися між собою. Гніздування швидше за все буде невдалим, оскільки в цій області багато хижаків.

"Останнім часом зустрічі з фламінго стали частіше на території нашої країни, чисельність їх становить від однієї до 25 особин. Минулого року п'ять фламінго довгий час трималося на лимані Тилігул. Кілька птахів помітили на причорноморських лиманах в зимовий час", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/max.yakovlev.524

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