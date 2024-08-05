Не розмовляють одне з одним: інсайдери розкрили правду про розлучення Лопес і Аффлека

Розлучення Аффлека і Лопес

Колишні закохані ні в якій формі не підтримують зв'язок: ні особисто, ні телефоном, ні будь-яким іншим можливим способом. І така ситуація, за словами інсайдерів, уповільнює їхній шлюборозлучний процес.

Знаменитості, які пішли під вінець у липні 2022 року, мають шлюбний договір та єдиний актив, який повинні розділити на тлі розставання, - їхній особняк у Беверлі-Гіллз, вартість якого сягає 68 млн доларів. Наразі його виставили на продаж.

Зірки, як відомо, з червня зайнялися тим, аби з'їхати звідти та перевезти всі свої речі до іншого житла. Спершу закохані намагалися продати будинок без прямого виставлення його на ринок нерухомості, проте ці плани реалізувати не вдалося. Тому на початку цього місяця стало відомо, що особняк вже можна придбати.

Зірки зіграли весілля у липні 2022 року (фото: instagram.com/jlo)

Окрім того, за словами інсайдерів, 55-річна виконавиця та 51-річний актор не стали наймати адвокатів з розлучення. Натомість вони попросили зайнятися цим питанням своїх бізнес-менеджерів.

Спільний дім Аффлек і Лопес придбали влітку минулого року - це сталося через рік після того, як вони провели відпустку у Лас-Вегасі, вартість якої склала понад 60 мільйонів доларів.

У будинку, як відомо, 12 спалень та 24 ванні кімнати, і наразі селебриті прагнуть продати його чимшвидше.

Ексзакохані офіційно ще не повідомляли про свій розрив, проте, як передають ЗМІ, вони мають намір зробити це в найближчому майбутньому.

Після виставлення спільної нерухомості на ринок Аффлек купив новий дім за понад 20 млн доларів, у той час Дженніфер продала свій чотирикімнатний пентхаус у Нью-Йорку за 23 млн доларів. Ймовірно, вона планує придбати нову нерухомість у Лос-Анджелесі.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше почали зустрічатися ще у 2000-х (фото: Getty Images)

Що відомо про стосунки Джей та Бена

Роман між ними розпочався ще у 2001 році, і згодом актор освідчився артистці. Вони планували зіграти весілля у 2003, проте через певні обставини цього так і не відбулося.

Пара возз'єдналася після 20-річної перерви: підтвердила свої стосунки та таємно побралася в липні 2022 року.

Але в березні цього року почали з'являтися чутки про те, що у їхній родині не все гаразд. Зірки перестали з'являтися разом на публіці, а також до цього додалися й інші фактори, які викликали у шанувальників підозри.