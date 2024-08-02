Відома американська реперка оголосила про третю вагітність після того, як подала на розлучення
Американська реперка Карді Бі оголосила про третю вагітність. Вона зробила це через день після того, як повідомила, що подала на розлучення з 32-річним репером Offset.
Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Карді Бі вагітна втретє
У своєму блозі зірка оприлюднила кілька кадрів. Вона постала у червоній атласній сукні, яка дозволила відкрити кругленький живіт. У підписі до знімків співачка зауважила, що "з кожним кінцем приходить новий початок".
"Ти нагадав мені, що я можу мати все. Ти нагадав мені, що ніколи не треба обирати між життям, коханням і моєю пристрастю. Я дуже люблю тебе і не можу дочекатися, коли ти побачиш, чого допоміг мені досягти, до чого ти мене підштовхнув", - зворушливо звернулася співачка до свого малюка.
"Буває вкрай важко проходити різні життєві випробування, проте ти, твій брат і твоя сестра показали мені, чому варто їх проходити", - також зауважила вона.
Зірка засвітила кругленький живіт (Фото: instagram.com/iamcardib)
З Offset артистка розірвала стосунки після 6-річного шлюбу. Також у мережі заявлялося про те, що вона нібито домагається повної опіки над їхніми спільними дітьми. Як відомо, у цьому шлюбі у них народилися син Вейв та донька Калче Кіара.
Окрім дітей від Карді, реп-виконавець має нащадків від своїх попередніх стосунків: синів Джордана та Коді, доньку Калеа Марі.
Вперше про розставання з батьком своїх дітей Карді оголосила наприкінці минулого року. Вона зізналася, що вже самотня, але не знала, як повідомити шанувальникам цю новину.
"Я самотня, але я боялася. Не просто боялася, я не знала, як сказати про це світу. Але я відчула, що сьогоднішній день став для мене знаком", - ділилася вона.
Карді Бі та Offset (фото: instagram.com/iamcardib)
Зірка натякала на ймовірний розрив і раніше, коли відписалася від свого обранця у соцмережах та стала розміщувати неоднозначні stories у блозі.
За Offset реперка вийшла заміж у вересні 2017 року, і в мережі час від часу пліткували про невірність чоловіка у цьому шлюбі.
У 2018 вони оголошували про розлучення, а потім помирилися. У вересні 2020 виконавиця все ж подала заяву, але пізніше її скасувала.
"Я знаю, що у моїх стосунках багато драми й все таке. Але тут також є багато любові, пристрасті, довіри, є велика дружба. Ми завжди разом проти цього світу", - висловлювалася вона про свої бурхливі стосунки з репером.
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