Розмножуємо смородину взимку: перевірений спосіб для гарантованого врожаю

Отримати щедрий врожай смородини на власній присадибній ділянці - мрія будь-якого садовода-городника. Способів розмножити існує багато, але особливо цікавим є зимовий метод, адже взимку в саду і на городі справ менше, тому часу більше.
Про спосіб розмноження смородини пише канал Дача. Сад і город.
Для зимового укорінення, у грудні треба вибрати товсті, добре розвинені однорічні пагони.
Наріжте з них живці довжиною 18-20 см і опустіть на добу в стимулятор росту. Його можна купити в магазині, а можна зробити вдома. Наприклад, з дріжджів: розчиніть 60-70 г свіжих дріжджів 0,5 л теплої води.
Фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA
Потім покладіть в поліетиленовий пакет вологий мох або тирсу і помістіть у них живці так, щоб дві бруньки залишалися зверху.
Натягніть пакет, зав'яжіть і поставте на 10 днів у темне місце з температурою 20-24 градусів.
Після цього винесіть живці на світло ще на 10 днів. За цей час утвориться коріння.
Живці висадіть у ящики з поживною ґрунтовою сумішшю. Полийте талою водою. А навесні, коли потеплішає до 8-10 градусів, пересадіть їх на постійне місце в добре удобрені ямки і рясно поливайте.
Ґрунт періодично підпушуйте і видаляйте бур'яни.
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