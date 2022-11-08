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Размножаем смородину зимой: проверенный способ для гарантированного урожая

Коллаж РБК-Украина: Как размножить смородину зимой
Автор: Светлана Мащенко

Получить щедрый урожай смородины на собственном приусадебном участке – мечта любого садовода-огородника. Способов размножить существует много, но особенно интересен зимний метод, ведь зимой в саду и на огороде дел меньше, поэтому времени больше.

О способе размножения смородины пишет канал Дача. Сад і город.

Как размножить смородину зимой

Для зимнего укоренения в декабре нужно выбрать толстые, хорошо развитые однолетние побеги.

Нарежьте из них черенки длиной 18-20 см и опустите в сутки в стимулятор роста. Его можно купить в магазине, а можно сделать дома. К примеру, из дрожжей: растворите 60-70 г свежих дрожжей 0,5 л теплой воды.

Фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA

Затем положите в полиэтиленовый пакет влажный мох или опилки и поместите в них черенки так, чтобы две почки оставались сверху.

Натяните пакет, завяжите и поставьте на 10 дней в темное место с температурой 20-24 градусов.

После этого вынесите черенки на свет еще на 10 дней. За это время образуются корни.

Когда и как высадить черенки

Черенки высадите в ящики с питательной грунтовой смесью. Полейте талой водой. А весной, когда потеплеет до 8-10 градусов, пересадите их на постоянное место в хорошо удобренные ямки и обильно поливайте.

Почву периодически подпушивайте и удаляйте сорняки.

Раньше мы писали, как посеять помидоры "под зиму".

Также читайте,как обработать деревья и кустарники от вредителей без использования "химии".

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