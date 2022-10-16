Обробляємо дерева і кущі від шкідників без використання "хімії": найкращі способи

Без обробки дерев і кущів ви ризикуєте втратити не тільки врожай, але й цілий сад, адже попелиці, кліщі та інші шкідники завдають реальної шкоди. Зазвичай садоводи удаються до обробки різного роду покупною "хімією", але це не обов'язково.

Про це йдеться на каналі Дача. Сад і город.

Однак ще найкращі результати дає настій подрібнених головок часнику (200-300г на 10 л води).

Використовуйте його проти попелиці, мідяниць та плодових кліщів. 200-300 г лушпиння залийте 10 л води, настоюйте 4-5 днів, процідіть.

Хороший проти плодових кліщів та попелиці. 2 кг зеленого або 1 кг сухого бадилля залийте 10 л води, настоюйте 4-5 годин, процідіть.

Додайте 30-40 г розчиненого у воді господарського мила та заливайте в обприскувач. Обробляйте рано-вранці або пізно ввечері.

Для обприскування візьміть на 10 л води 2 л настою тютюну (200 г махорки настоюйте дві доби на 10 л води).

Такий засіб допомагає проти попелиці та мідяниць.

Раніше ми писали, коли і як садити "зимовий" часник, щоб отримати щедрий врожай наступного року.

Також читайте, як правильно садити і доглядати за малиною восени.