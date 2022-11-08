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Розмножуємо смородину взимку: перевірений спосіб для гарантованого врожаю

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Вівторок 08 листопада 2022 11:56
Розмножуємо смородину взимку: перевірений спосіб для гарантованого врожаю Колаж РБК-Україна: Як розмножити смородину взимку
Автор: Світлана Мащенко

Отримати щедрий врожай смородини на власній присадибній ділянці - мрія будь-якого садовода-городника. Способів розмножити існує багато, але особливо цікавим є зимовий метод, адже взимку в саду і на городі справ менше, тому часу більше.

Про спосіб розмноження смородини пише канал Дача. Сад і город.

Як розмножити смородину взимку

Для зимового укорінення, у грудні треба вибрати товсті, добре розвинені однорічні пагони.

Наріжте з них живці довжиною 18-20 см і опустіть на добу в стимулятор росту. Його можна купити в магазині, а можна зробити вдома. Наприклад, з дріжджів: розчиніть 60-70 г свіжих дріжджів 0,5 л теплої води.

Розмножуємо смородину взимку: перевірений спосіб для гарантованого врожаю

Фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA

Потім покладіть в поліетиленовий пакет вологий мох або тирсу і помістіть у них живці так, щоб дві бруньки залишалися зверху.

Натягніть пакет, зав'яжіть і поставте на 10 днів у темне місце з температурою 20-24 градусів.

Після цього винесіть живці на світло ще на 10 днів. За цей час утвориться коріння.

Коли і як висадити живці

Живці висадіть у ящики з поживною ґрунтовою сумішшю. Полийте талою водою. А навесні, коли потеплішає до 8-10 градусів, пересадіть їх на постійне місце в добре удобрені ямки і рясно поливайте.

Ґрунт періодично підпушуйте і видаляйте бур'яни.

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