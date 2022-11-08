Размножаем смородину зимой: проверенный способ для гарантированного урожая
Получить щедрый урожай смородины на собственном приусадебном участке – мечта любого садовода-огородника. Способов размножить существует много, но особенно интересен зимний метод, ведь зимой в саду и на огороде дел меньше, поэтому времени больше.
О способе размножения смородины пишет канал Дача. Сад і город.
Как размножить смородину зимой
Для зимнего укоренения в декабре нужно выбрать толстые, хорошо развитые однолетние побеги.
Нарежьте из них черенки длиной 18-20 см и опустите в сутки в стимулятор роста. Его можно купить в магазине, а можно сделать дома. К примеру, из дрожжей: растворите 60-70 г свежих дрожжей 0,5 л теплой воды.
Фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA
Затем положите в полиэтиленовый пакет влажный мох или опилки и поместите в них черенки так, чтобы две почки оставались сверху.
Натяните пакет, завяжите и поставьте на 10 дней в темное место с температурой 20-24 градусов.
После этого вынесите черенки на свет еще на 10 дней. За это время образуются корни.
Когда и как высадить черенки
Черенки высадите в ящики с питательной грунтовой смесью. Полейте талой водой. А весной, когда потеплеет до 8-10 градусов, пересадите их на постоянное место в хорошо удобренные ямки и обильно поливайте.
Почву периодически подпушивайте и удаляйте сорняки.
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