Розмах крил до 2,5 метра. Зоологи показали унікальних птахів, що водяться під Одесою

Рідкісні птахи Тузлівських лиманів

"Нещодавно у нас в нацпарку був ще сніг і лід, а над відкритими частинами водойм можна було бачити молодих і дорослих птахів-велетнів. Аристократ неба, орлан-білохвіст - один із найбільших хижих птахів, що мешкають в Україні", - кажуть у нацпарку.

Самки цих птахів досягають 6 кг, а розмах їхніх крил до 2,5 м. Від орлів орлани відрізняються масивнішим дзьобом і неопереною нижньою частиною лап.

"2,5 метри розмаху крила дозволяють білохвосту без жодного помаху довго парити навіть у слабких висхідних повітряних потоках. Для білохвоста немає нелітної погоди. Це справжній володар повітря. Він однаково легко долає великі простори і за ясної, безвітряної погоди і за майже штормової завірюхи зі снігом, над сушею і над морськими просторами", - кажуть зоологи.

Орлан-білохвіст занесений до Червоної книги (фото: Facebook/Національний природний парк "Тузлівські лимани")

Ці птахи занесені до Червоної книги України, Міжнародної Спілки Охорони Природи та віднесені до категорії дуже вразливих.

"Білохвіст - довгожитель. Може довго голодувати, не втрачаючи сил. Вирощуючи на рік по одному-два пташеня, він міг би процвітати у своєму величезному ареалі, що тягнеться від Центральної Європи до Тихого океану. Але зоологи, з'ясувавши сучасну чисельність виду, внесли його до списків Міжнародної та національної Червоних книг. Навіть заповідний режим не завжди рятує орланів від загибелі", - кажуть фахівці.

Цей вид птахів постраждав не стільки від прямого переслідування, браконьєрства та розорення гнізд, скільки від занепокоєння в гніздовий час, від зведення лісів у заплавах річок та затоплення самих заплав при будівництві гребель, забруднення озер і річок та збіднення їх рибних запасів. Також птахи потерпають і від війни.

"Могутній хижак однаково охочий до риб'ячого, пташиного та звірячого м'яса майже будь-якої свіжості. Ловить на мілководдях велику рибу, вихоплює з води рибу, що спливла вгору черевом", - розповідають зоологи.

Восени та взимку ці птахи полюють на качок. Вони моніторять їхнє скупчення й "контролюють" популяцію водно-болотних птахів у нацпарку.