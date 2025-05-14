Розлучення чи мирне співіснування? Що робити, якщо любов минула, а шлюб - ні

Кохання зникло чи просто спить?

Почуття з часом трансформуються і не завжди складається так, що у щось світле. Ніжність та пристрасть починають губитися у побуті, втомі, відсутності роботи над емоційною близькістю. Деякі пари визнають мовчки - романтика та пристрасть зникли.

Що ж робити, коли шлюб тримається на побуті, дітях, іпотеці чи спільному бізнесі, а почуттів вже давно нема? Це питання, яке не заведено ставити вголос.

"Але воно б'є всередині, як метроном. Я більше не люблю. Але ми стільки років разом. У нас діти, спільна квартира, кредит, бізнес, спогади. Звичка. Чи можу я просто взяти й піти? Але й лишитися - вже не сила. Немає ніжності. Немає бажання. Тіло холодне. Дотик чужий", - описав думки людей, які опинилися в такій ситуації експерт.

Він додав, людям доводиться жити у цьому дивному просторі між "не можу так далі" і "не можу все зруйнувати". І часто людина не замислюється, що оцей постійний вибір може вказувати як на те, що почуття не зникли, так і на те, що чим далі - тим гірше.

Як зрозуміти, що кохання зникло

Відсутність тілесного контакту (не лише секс, але й обійми, поцілунки, погляди)

Час проводити разом стало нецікаво

Ви частіше мовчите, ніж говорите

У голові часто блукає думка: "Я б зараз жив (жила) зовсім по-іншому"

Близькість з іншою людиною, хоча б емоційна, вже не здається вам поганим вчинком

Чи варто зберігати шлюб, коли кохання згасло?

Немає універсальної відповіді. Але є чесні запитання.

Що між нами ще є, окрім минулого?

Який досвід ми даємо своїм дітям?

Це партнерство - чи співжиття на автоматі?

Якби не було ні дітей, ні іпотеки - я б залишився?

"Спробуй побачити ваші стосунки не як "все або нічого", а як простір для вибору. Іноді почуття можна відновити. Інколи - чесно сказати собі: ми стали один одному рідними, але більше не є парою. А буває, що шлюб продовжує жити, але в новій формі - як дружнє партнерство. Не всі любові мають сексуальне продовження, і не всі шлюби - обов’язкову пристрасть", - радить Віталій Курсік.

Він пояснив, що люди часто плутають емоційний комфорт зі звичкою. Але звичка без почуттів - це фактично проживання життя на автопілоті.

Коли ви зможете зрозуміти, що відбувається з вашими стосунками та шлюбом, які ви маєте почуття і чого дійсно хочете робити далі, варто зробити наступний крок:

Чесна та відверта розмова з партнером

Сімейна терапія

Оцінка усього, що вас тримає разом

Розуміння - вам треба розійтися чи залишитися разом

Розглянути варіант розлучення - як нового етапу у житті обох, а не як трагедію

"І ще одне важливе. Зберегти шлюб - не завжди дорівнює зберегти себе. А іноді навпаки: йти - не втеча, а спосіб жити чесніше. Тож, замість питати себе "чи варто зберігати шлюб", можна запитати: А чи живу я зараз у правді - з собою, з партнером, з життям?" - резюмує Віталій Курсік.