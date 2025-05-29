Раскрыты сумасшедшие гонорары детей-звезд нового "Гарри Поттера": сколько получат Гермиона, Рон и Гарри

Мир узнал имена юных актеров , которые воплотят легендарное трио Гарри Поттера - Гермиону Грейнджер и Рона Уизли - в новом сериале HBO. И вместе с этим стали известны и ошеломляющие суммы, которые они заработают.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на MailOnline .

Кто сыграет в сериале "Гарри Поттер"

В новом сериале HBO главные роли исполнят юные актеры Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

Они были выбраны после масштабного кастинга, в котором приняли участие более 30 000 детей из Великобритании и Ирландии.

Дети присоединились к актерскому составу, в котором уже заявлены такие звезды, как Джон Литгоу в роли профессора Дамблдора и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида.

Кроме того, в сериале можно будет увидеть Джанет МакТир (Минерва МакГонегел), Паапа Эссиду (Северус Снейп), Люка Таллона (Квиринус Квирел), Пола Уайтхауса (Аргус Филч) и других.

Сколько заработает "золотое трио"

Эксперт по брендам Ник Ид предполагает, что каждый из трех юных актеров может получить более чем по миллиону долларов за первый сезон. А к финалу седьмого сезона их гонорары могут вырасти в десятки раз.

Для примера он сказал, что Дэниел Рэдклифф получил 1,35 миллиона долларов за свой первый фильм франшизы о Гарри Поттере, а к последней ленте его гонорар вырос до 67,5 миллиона.

Однако новая тройка вряд ли получит такие же суммы, как Дэниел в финальном фильме серии.

"Думаю, что на старте каждому из них могут заплатить минимум по 1,35 миллиона долларов за сезон. А к седьмому сезону их гонорары вполне могут достичь 13,5-27 миллионов каждому, или даже больше", - сказал Ник.

При этом эксперт обратил внимание, что речь идет не только о финансовой выгоде, потому что "мировая слава также принесет им рекламные контракты и выгодные сделки".

Когда выйдет новый сериал "Гарри Поттер"

Мир увидит новый сериал о легендарном мальчике-волшебнике в 2026 году. Эту адаптацию уже называют крупнейшим проектом в телевизионном фэнтези последнего десятилетия.

Сериал будет состоять из семи сезонов - по одному на каждую из книг Джоан Роулинг. Общая продолжительность проекта рассчитана на десять лет, а выходить шоу будет на платформе Max (бывший HBO Max).

Шоураннером стала Франческа Гардинер - автор сериалов "Наследники" и "Темные материи". Режиссером и исполнительным продюсером выступает Марк Майлод. К созданию присоединилась и сама Джоан Роулинг, а также продюсеры Дэвид Гейман, Рут Кенли-Леттс и Нил Блэр.