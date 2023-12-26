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Раскрыт секрет укладки Тины Кароль (видео)

Вторник 26 декабря 2023 14:12
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Раскрыт секрет укладки Тины Кароль (видео) Секрет укладки Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

У Тины Кароль всегда имеет невероятно устойчивые укладки и интересные локоны или голливудские волны, которые довольно непросто сделать самостоятельно.

О том, почему все прически Тины так красиво выглядят и держатся, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram обладательницы блога о волосах Эмилии Калибри.

В чем секрет укладок Тины Кароль

Волосы Тины Кароль всегда аккуратно и красиво уложены и к тому же эти локоны, волны, прямые, собранные укладки держатся очень долго и даже идеально. Это можно заметить и на концертах, где артистка активно пляшет и общается с аудиторией.

Волосы Кароль густые и ухоженные, и кто-то может подумать, что секрет удачных укладок именно в этом, но это не так, ведь одного ухода мало.

Или еще существует мнение, что из-за профессионализма стилистов все укладки украинской поп-дивы держатся так красиво, а ее волосы не портятся от постоянных причесок и стайлинга.

Однако эксперт по уходу за волосами обратила внимание на другие детали. Она показала фото Тины с собранными волосами и заметила, что у висков есть маленькие кудри.

А когда Кароль собирает волосы - она все же имеет хороший объем. И проводя уйму времени на сцене, ее локоны не распадаются и не закручиваются.

Раскрыт секрет укладки Тины Кароль (видео)Раскрыт секрет укладки Тины Кароль (видео)Раскрыт секрет укладки Тины Кароль (видео)

В чем секрет укладок Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Итак, по нескольким факторам эксперт пришла к выводу, что певица имеет кудрявый тип волос между типом 2А и 2Б. А визуально об этом свидетельствуют следующие факторы:

  • кудри у висков
  • постоянно присутствует объем
  • укладка, которая держится намертво даже без фиксации.

Ценой тяжести и густоты волос артистки не подкручиваются столь сильно. Весь секрет в том, что Кароль от природы имеет голливудскую волну. Из-за того, что ее локоны подпрыгивают, сама укладка не распадается.

Теперь все, кто когда-то завидовал Тине и ее роскошным укладкам знают причину. И это не что иное, как просто природа и генетика.

Ранее мы рассказывали о том, что Тина Кароль в новой фотосессии зажгла стройные ножки.

Также читайте наш материал о том, какие вечерние прически сейчас в тренде.

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Тина Кароль волосся