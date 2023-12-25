Вечірні зачіски завжди асоціюються з чимось легким, вишуканим та романтичним. І часто саме вони є основним акцентом в образі.

Які ж вечірні зачіски є актуальними зараз, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Які вечірні зачіски зараз у тренді

Тренди та мода швидкоплинно йдуть вперед та пропонують нам нові канони краси. Зачіски також видозмінюються і мають певні відмінності у новому сезоні. Особливо це стосується вечірніх укладок.

Триває популяризація легких, невимушених зачісок, які підкреслюють природну текстуру волосся та надають вигляду легкості та свіжості. А також роблять повний образ більш спокійним та ніжним, що додає впевненості.

Сучасна зачіска легка, проста, без особливого перевантаження, де більше цінується природна краса, ніж штучно створений образ.

Трендові зачіски (фото: pinterest.com)

Голлівудська хвиля

Ця укладка акуратна, стримана, але така розкішна. Існує думка що вона підходить лиш для коктейльних заходів, але це зовсім не так.

Якщо ваш образ доволі невимушений і у ньому навіть є такі прості елементи як джинси та біла сорочка, не бійтесь додавати цю зачіску до свого образу. Вона з радістю наповнить його шармом, елегантністю та стане прекрасною частиною вашого стилю на святковій події.

Трендові зачіски (фото: pinterest.com)

Основні правила для гарних і модних вечірніх зачісок

Важливо підкреслити той факт, що зараз тенденція на здорове волосся натуральних відтінків. Рекомендовано не перестаратися з надуманістю вашої зачіски, звернутись до легких текстур.

Пам’ятайте, що саме здоровий стан вашого волосся стане фундаментом вашої красивої, стильної зачіски. Тому дуже важливо доглядати його та тримати у чистоті. Бо чистота - це і є основа гарної укладки.

Таким чином ваше волосся виглядатиме вже охайно, а вечірня зачіска лише додасть йому шарму та підкреслить здоров’я і красу.