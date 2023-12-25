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Які вечірні зачіски зараз у тренді

Понеділок 25 грудня 2023 11:32
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Які вечірні зачіски зараз у тренді Які вечірні зачіски зараз у тренді (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Вечірні зачіски завжди асоціюються з чимось легким, вишуканим та романтичним. І часто саме вони є основним акцентом в образі.

Які ж вечірні зачіски є актуальними зараз, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Які вечірні зачіски зараз у тренді

Тренди та мода швидкоплинно йдуть вперед та пропонують нам нові канони краси. Зачіски також видозмінюються і мають певні відмінності у новому сезоні. Особливо це стосується вечірніх укладок.

Триває популяризація легких, невимушених зачісок, які підкреслюють природну текстуру волосся та надають вигляду легкості та свіжості. А також роблять повний образ більш спокійним та ніжним, що додає впевненості.

Сучасна зачіска легка, проста, без особливого перевантаження, де більше цінується природна краса, ніж штучно створений образ.

Які вечірні зачіски зараз у трендіЯкі вечірні зачіски зараз у тренді

Трендові зачіски (фото: pinterest.com)

Голлівудська хвиля

Ця укладка акуратна, стримана, але така розкішна. Існує думка що вона підходить лиш для коктейльних заходів, але це зовсім не так.

Якщо ваш образ доволі невимушений і у ньому навіть є такі прості елементи як джинси та біла сорочка, не бійтесь додавати цю зачіску до свого образу. Вона з радістю наповнить його шармом, елегантністю та стане прекрасною частиною вашого стилю на святковій події.

Які вечірні зачіски зараз у трендіЯкі вечірні зачіски зараз у тренді

Трендові зачіски (фото: pinterest.com)

Основні правила для гарних і модних вечірніх зачісок

Важливо підкреслити той факт, що зараз тенденція на здорове волосся натуральних відтінків. Рекомендовано не перестаратися з надуманістю вашої зачіски, звернутись до легких текстур.

Пам’ятайте, що саме здоровий стан вашого волосся стане фундаментом вашої красивої, стильної зачіски. Тому дуже важливо доглядати його та тримати у чистоті. Бо чистота - це і є основа гарної укладки.

Таким чином ваше волосся виглядатиме вже охайно, а вечірня зачіска лише додасть йому шарму та підкреслить здоров’я і красу.

Раніше ми розповідали про кольори волосся, які будуть у тренді у 2024 році.

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