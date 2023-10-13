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Раскрыт дизайн конкурента iPhone 15 Pro от Xiaomi - может вызвать разнообразные реакции

Пятница 13 октября 2023 20:58
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Раскрыт дизайн конкурента iPhone 15 Pro от Xiaomi - может вызвать разнообразные реакции Новый смартфон от Xiaomi (коллаж: Styler)
Автор: Павел Колесник

Флагман Xiaomi 14 Pro впервые показали на рендерах. Его должны представить уже в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал 91mobiles.

В сети появились первые изображения флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro, основанные на имеющейся информации о его дизайне и особенностях конструкции.

Судя по этим рендерам, новый телефон будет иметь плоский дисплей, в отличие от предыдущих моделей с приставкой Pro, которые обычно имели изогнутые края, что не всем нравилось.

Раскрыт дизайн конкурента iPhone 15 Pro от Xiaomi - может вызвать разнообразные реакцииНовый Xiaomi 14 Pro (фото: 91mobiles)

Новый смартфон также будет немного толще по сравнению с Xiaomi 13 Pro, а модуль камеры, пожалуй, будет гораздо более массивным, даже для флагманского устройства.

Раскрыт дизайн конкурента iPhone 15 Pro от Xiaomi - может вызвать разнообразные реакцииНовый Xiaomi 14 Pro (фото: 91mobiles)

Габариты корпуса составят 161,6×75,3×8,7 мм, а с учетом модуля камеры - 13,1 мм.

Что касается технических характеристик, Xiaomi 14 Pro будет оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (премьера которого ожидается в конце октября) и аккумулятором на 4860 мАч/ч. Вт.

Раскрыт дизайн конкурента iPhone 15 Pro от Xiaomi - может вызвать разнообразные реакцииНовый Xiaomi 14 Pro (фото: 91mobiles)

Подробной информации о камерах сейчас нет, но они, вероятно, будут являться ключевой особенностью смартфона. Учитывая размеры модуля, предполагается, что Xiaomi снова может использовать 1-дюймовый сенсор.

Анонс Xiaomi 14 Pro ожидается в ноябре раньше обычного.

Ранее мы писали, что вышел самый легкий в мире смартфон за 35 тыс. гривен.

А еще у нас есть материал о бюджетном аналоге iPhone 14 Pro.

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