Раскрыт дизайн конкурента iPhone 15 Pro от Xiaomi - может вызвать разнообразные реакции

Флагман Xiaomi 14 Pro впервые показали на рендерах. Его должны представить уже в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал 91mobiles .

В сети появились первые изображения флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro, основанные на имеющейся информации о его дизайне и особенностях конструкции.

Судя по этим рендерам, новый телефон будет иметь плоский дисплей, в отличие от предыдущих моделей с приставкой Pro, которые обычно имели изогнутые края, что не всем нравилось.

Новый Xiaomi 14 Pro (фото: 91mobiles)

Новый смартфон также будет немного толще по сравнению с Xiaomi 13 Pro, а модуль камеры, пожалуй, будет гораздо более массивным, даже для флагманского устройства.

Новый Xiaomi 14 Pro (фото: 91mobiles)

Габариты корпуса составят 161,6×75,3×8,7 мм, а с учетом модуля камеры - 13,1 мм.

Что касается технических характеристик, Xiaomi 14 Pro будет оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (премьера которого ожидается в конце октября) и аккумулятором на 4860 мАч/ч. Вт.

Новый Xiaomi 14 Pro (фото: 91mobiles)

Подробной информации о камерах сейчас нет, но они, вероятно, будут являться ключевой особенностью смартфона. Учитывая размеры модуля, предполагается, что Xiaomi снова может использовать 1-дюймовый сенсор.

Анонс Xiaomi 14 Pro ожидается в ноябре раньше обычного.