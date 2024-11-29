Розкльошені рукави, комір та блискавка: як виглядають трендові моделі светрів на зиму

Модний гардероб на осінь та зиму 2025 року неможливо уявити без теплого светра, гольфа-водолазки чи затишного кардигану. Їх можна поєднувати з різними спідницями та брюками, а також створювати багатошарові образи з пальтами.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які моделі теплих светрів будуть на піку популярності взимку 2025 року.
Образ з таким светром підкреслить вашу жіночність та елегантність. Рукави можуть поступово розширяться від плеча до манжети, що створює вишуканий та витончений образ. Це більш стриманий варіант, який гарно виглядає як в офісному, так і в повсякденному вбранні.
Светр з широкими рукавами (фото: instagram.com/anoukyve)
Коричневий колір - тренд осені та зими. Можна приглянути модель в стилі оверсайз для створення розслабленого образу. Ще один варіант - коричневий светр з великими переплетіннями - така річ зігріє навіть у найпрохолодніші дні, а текстура додасть цікавий акцент в образ.
Коричневий колір на піку популярності (фото: instagram.com/annabelrosendahl)
Цей традиційний скандинавський візерунок відомий своїми геометричними та симетричними мотивами, які створюються за допомогою різнокольорової пряжі. Візерунок Fair Isle часто включає елементи сніжинок, оленів, зірок та інші зимові символи, а також характерні кольорові поєднання, такі як червоний, синій, білий і сірий.
Взимку 2025 светри з візерунком Fair Isle можуть бути виконані в неординарних кольорах, таких як пастельні, рожеві та м'ятні відтінки. Поєднувати такий светр можна як із джинсами, так і зі спідницями.
Светр зі скандинавськими мотивами (фото: instagram.com/anoukyve)
Комір-поло - це елегантний варіант у стилі ретро для осені та зими. Светр з таким коміром надає образу акуратності та витонченості. З ним можна створити стильний багатошаровий лук, якщо одягнути під нього футболку або майку, а зверху накинути жакет в смужку.
Светр з коміром (фото: instagram.com/annelauremais)
Блискавка у поєднанні з коміром-стійкою - це ідеальний варіант для холодної погоди. Це виглядає стильно та зручно, зберігає тепло, але при цьому можна регулювати, наскільки високо буде застебнутий комір.
Джемпери з блискавкою можуть бути як однотонними, і з принтами. У 2025 році популярні пастельні відтінки (м'ятний, пудровий, рожевий), а також класичні нейтральні кольори (чорний, сірий, темно-синій). Також актуальні джемпери з яскравими акцентами та контрастними блискавками.
Джемпер на блискавці (фото: instagram.com/iamzoefoster)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Anouk Yve, Annabel Rosendahl, Adenorah, Zoë Foster.