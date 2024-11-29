Розкльошені рукави, комір та блискавка: як виглядають трендові моделі светрів на зиму

Светр з розкльошеними рукавами

Образ з таким светром підкреслить вашу жіночність та елегантність. Рукави можуть поступово розширяться від плеча до манжети, що створює вишуканий та витончений образ. Це більш стриманий варіант, який гарно виглядає як в офісному, так і в повсякденному вбранні.

Светр з широкими рукавами (фото: instagram.com/anoukyve)

Коричневий відтінок

Коричневий колір - тренд осені та зими. Можна приглянути модель в стилі оверсайз для створення розслабленого образу. Ще один варіант - коричневий светр з великими переплетіннями - така річ зігріє навіть у найпрохолодніші дні, а текстура додасть цікавий акцент в образ.

Коричневий колір на піку популярності (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Светр з візерунком Fair Isle

Цей традиційний скандинавський візерунок відомий своїми геометричними та симетричними мотивами, які створюються за допомогою різнокольорової пряжі. Візерунок Fair Isle часто включає елементи сніжинок, оленів, зірок та інші зимові символи, а також характерні кольорові поєднання, такі як червоний, синій, білий і сірий.

Взимку 2025 светри з візерунком Fair Isle можуть бути виконані в неординарних кольорах, таких як пастельні, рожеві та м'ятні відтінки. Поєднувати такий светр можна як із джинсами, так і зі спідницями.

Светр зі скандинавськими мотивами (фото: instagram.com/anoukyve)

Светр з коміром

Комір-поло - це елегантний варіант у стилі ретро для осені та зими. Светр з таким коміром надає образу акуратності та витонченості. З ним можна створити стильний багатошаровий лук, якщо одягнути під нього футболку або майку, а зверху накинути жакет в смужку.

Светр з коміром (фото: instagram.com/annelauremais)

Джемпер на блискавці

Блискавка у поєднанні з коміром-стійкою - це ідеальний варіант для холодної погоди. Це виглядає стильно та зручно, зберігає тепло, але при цьому можна регулювати, наскільки високо буде застебнутий комір.

Джемпери з блискавкою можуть бути як однотонними, і з принтами. У 2025 році популярні пастельні відтінки (м'ятний, пудровий, рожевий), а також класичні нейтральні кольори (чорний, сірий, темно-синій). Також актуальні джемпери з яскравими акцентами та контрастними блискавками.

Джемпер на блискавці (фото: instagram.com/iamzoefoster)