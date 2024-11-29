Расклешенные рукава, воротник и молния: как выглядят трендовые модели свитеров на зиму

Свитер с расклешенными рукавами

Образ с таким свитером подчеркнет вашу женственность и элегантность. Рукава могут постепенно расширятся от плеча к манжете, что создает изысканный и утонченный образ. Это более сдержанный вариант, который хорошо смотрится как в офисных, так и в повседневных нарядах.

Свитер с широкими рукавами (фото: instagram.com/anoukyve)

Коричневый оттенок

Коричневый цвет - тренд осени и зимы. Можно присмотреть модель в стиле оверсайз для создания расслабленного образа. Еще один вариант - коричневый свитер с крупными переплетениями - такая вещь согреет даже в самые холодные дни, а текстура добавит интересный акцент в образ.

Коричневый цвет на пике популярности (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Свитер с узором Fair Isle

Этот традиционный скандинавский узор известен своими геометрическими и симметричными мотивами, которые создаются с помощью разноцветной пряжи. Узор Fair Isle часто включает в себя элементы снежинок, оленей, звезд и другие зимние символы, а также характерные цветовые сочетания, такие как красный, синий, белый и серый.

Зимой 2025 свитера с узором Fair Isle могут быть выполнены в неординарных цветах, таких как пастельные, розовые и мятные оттенки. Сочетать такой свитер можно как с джинсами, так и с юбками.

Свитер со скандинавскими мотивами (фото: instagram.com/anoukyve)

Свитер с воротником

Воротник-поло - это элегантный вариант в стиле ретро для осени и зимы. Свитер с таким воротником придает образу аккуратность и утонченность. С ним можно создать стильный многослойный лук, если поддеть под него футболку или майку, а сверху накинуть жакет в полоску.

Свитер с воротником (фото: instagram.com/annelauremais)

Джемпер на молнии

Молния в сочетании с воротником-стойкой - это идеальный вариант для холодной погоды. Это выглядит стильно и удобно, сохраняет тепло, но при этом можно регулировать, насколько высоко будет застегнут воротник.

Джемперы с молнией могут быть как однотонными, так и с принтами. В 2025 году популярны пастельные оттенки (мятный, пудровый, розовый), а также классические нейтральные цвета (черный, серый, темно-синий). Также актуальны джемперы с яркими акцентами и контрастными молниями.