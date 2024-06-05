Українські тенісистки у матчах Ролан Гаррос: розклад і прогноз букмекерів

Сьогодні, 5 червня, на паризькому корті відбудуться матчі, де братимуть участь українські тенісистки Надія Кіченок та Марта Костюк у межах 1/4 фіналу парного розряду Ролан Гаррос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад матчів відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Розклад сьогоднішніх матчів за участю українок

Корт Сімони Матьє. Запуск 2 о 13:30.

Надія Кіченок (Україна) / Мію Като (Японія) - Коко Гофф (США) / Катерина Синякова (Чехія)

Фото: Надія Кіченок (instagram.com/nadiakichenok)

Корт Сімони Матьє. Запуск 4 о 16:30

Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) - Мірра Андрєєва / Вера Звонарьова.

Фото: Марта Костюк (instagram.com/wta)

Зазначимо, що час виходу українок на корт вказано приблизний.

Прогнози букмекерів

У першому протистоянні явним фаворитом є американсько-чеська пара, на яку стоїть коефіцієнт 1.16, коли на пару Кіченок з Като - 5.30.

У другому поєдинку букмекери не надають значної переваги одній з пар, проте коефіцієнт на дует представниць "країни 404" трохи вищий і становить 1.87, тоді як українсько-румунська пара отримала коефіцієнт 1.93.

Що таке Ролан Гаррос

Відкритий чемпіонат Франції (Internationaux de France de Roland Garros) - щорічний французький чемпіонат з тенісу, котрий проводиться протягом двох тижнів наприкінці травня та початку червня.

Уперше його було проведено в 1891 році для французів, а з 1925 у турнірі могли брати участь й іноземці.

Він є одним з чотирьох турнірів серії Grand Slam і проходить після Відкритого чемпіонату Австралії, але перед Вімблдонським турніром.