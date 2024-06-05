Украинские теннисистки в матчах Ролан Гаррос: расписание и прогноз букмекеров

Сегодня, 5 июня, на парижском корте состоятся матчи, в которых примут участие украинские теннисистки Надежда Киченок и Марта Костюк в рамках 1/4 финала парного разряда Ролан Гаррос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание матчей открытого чемпионата Франции по теннису.

Расписание сегодняшних матчей с участием украинок

Корт Симоны Матье. Запуск 2 в 13:30.

Надежда Киченок (Украина) / Мию Като (Япония) - Коко Гофф (США) / Катерина Синякова (Чехия)

Фото: Надежда Киченок (instagram.com/nadiakichenok)

Корт Симоны Матье. Запуск 4 в 16:30

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) - Мирра Андреева / Вера Звонарева.

Фото: Марта Костюк (instagram.com/wta)

Отметим, что время выхода украинок на корт указано приблизительно.

Прогнозы букмекеров

В первом противостоянии явным фаворитом является американо-чешская пара, на которую стоит коэффициент 1.16, тогда как на пару Киченок и Като - 5.30.

Во втором поединке букмекеры не предпочитают одной из пар, однако коэффициент на дуэт представительниц "страны 404" немного выше и составляет 1.87, тогда как украинско-румынская пара получила коэффициент 1.93.

Что такое Ролан Гаррос

Открытый чемпионат Франции (Internationaux de France de Roland Garros) - ежегодный французский чемпионат по теннису, который проводится в течение двух недель в конце мая и начале июня.

Впервые он был проведен в 1891 году для французов, а с 1925 года в турнире могли участвовать и иностранцы.

Он является одним из четырех турниров серии Grand Slam и проходит после Открытого чемпионата Австралии, но перед Уимблдонским турниром.