ua en ru
Пн, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ролан Гаррос-2024": Світоліна вилетіла в 1/8 фіналу турніру

Париж, Понеділок 03 червня 2024 13:19
UA EN RU
"Ролан Гаррос-2024": Світоліна вилетіла в 1/8 фіналу турніру Фото: Еліна Світоліна зачохлила ракетку в Парижі (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки від представниці Казахстану Єлени Рибакіної у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 4-й раунд, жінки

Світоліна – Рибакіна – 0:2 (4:6, 3:6)

Розпочався матч несподівано – з обміну брейками. Далі обидві тенісистки намагалися не повторювати помилок на власних подачах. Вирішальним став п'ятий гейм, коли Світоліна таки віддала казахській тенісистці очко.

Рибакіна надалі стратегічною перевагою скористалися сповна. Хоча у восьмому геймі українка ледь не взяла подачу казашки. Однак, четверта ракетка світу відігралася з 30:40 та відкрила шлях до перемоги в сеті.

Друга партія стартувала під контролем Рибакіної. З брейком вона повела 2:0, а після другого взагалі відірвалася на три пункти (4:1). Утім, Світоліна на прийомі та власній подачі відразу ж скоротила відставання до мінімуму. Однак, казашка взяла два гейми поспіль і закрила сет і матч.

У наступному раунді Рибакіна зустрінеться з переможницею пари нейтральної росіянки Еліни Аванесян та італійки Ясміне Паоліні. Їхній матч розпочався паралельно з поєдинком за участі Світоліної. Перший сет завершився перемогою Аванесян.

До слова, раніше пригадали найяскравіші виступи українців на "Ролан Гарросі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна
NEWS
У Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО найближчим часом
У Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО найближчим часом
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО