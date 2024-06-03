"Ролан Гаррос-2024": Світоліна вилетіла в 1/8 фіналу турніру
Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки від представниці Казахстану Єлени Рибакіної у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Roland Garros, 4-й раунд, жінки
Світоліна – Рибакіна – 0:2 (4:6, 3:6)
Розпочався матч несподівано – з обміну брейками. Далі обидві тенісистки намагалися не повторювати помилок на власних подачах. Вирішальним став п'ятий гейм, коли Світоліна таки віддала казахській тенісистці очко.
Рибакіна надалі стратегічною перевагою скористалися сповна. Хоча у восьмому геймі українка ледь не взяла подачу казашки. Однак, четверта ракетка світу відігралася з 30:40 та відкрила шлях до перемоги в сеті.
Друга партія стартувала під контролем Рибакіної. З брейком вона повела 2:0, а після другого взагалі відірвалася на три пункти (4:1). Утім, Світоліна на прийомі та власній подачі відразу ж скоротила відставання до мінімуму. Однак, казашка взяла два гейми поспіль і закрила сет і матч.
У наступному раунді Рибакіна зустрінеться з переможницею пари нейтральної росіянки Еліни Аванесян та італійки Ясміне Паоліні. Їхній матч розпочався паралельно з поєдинком за участі Світоліної. Перший сет завершився перемогою Аванесян.
До слова, раніше пригадали найяскравіші виступи українців на "Ролан Гарросі".
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