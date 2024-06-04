Джоковіч перед чвертьфіналом знявся з "Ролан Гарроса": відома причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X турніру .

37-річний балканець знявся з French Open. На заваді подальших виступів титулованого ветерана постала травма.

Джоковіч відмовився від продовження змагань через ушкодження коліна. Напередодні серб кілька разів підсковзнувся на корті під час протистояння з аргентинцем Черундоло. Так він поглибив травму правої ноги, що раніше була затейпована.

Отже, Джоковіч не зміг захистити титул. Торік він тріумфував на "Ролан Гарросі", здолавши у фіналі, здолавши у фіналі Рууда. Окрім того, сербський тенісист після мейджора втратить лідерство в рейтингу професіоналів.

Хто такий Новак Джоковіч

Уродженець Белграда, резиденція – Монте-Карло. Почав займатися тенісом у 4 роки, дебютував у турі в 2003-му.

У 2006 році виграв перший дорослий турнір (Dutch Open). На рівні "Мастерсів" уперше тріумфував рік по тому (Miami Open). На турнірах серії "Гренд Слем" уперше переміг на початку 2008-го (Australian Open). Загалом 10 разів тріумфував у Мельбурні. Перемагав на усіх мейджорах і став рекордсменом за кількістю титулів (24).

Відомий скандальними поглядами. Наприклад, пропустив цілу низку турнірів через відмову вакцинуватися від COVID-19, а на French Open-2023 залишив автограф на камері "Косово – серце Сербії. Зупиніть насильство".