ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Джоковіч перед чвертьфіналом знявся з "Ролан Гарроса": відома причина

Париж, Вівторок 04 червня 2024 19:29
UA EN RU
Джоковіч перед чвертьфіналом знявся з "Ролан Гарроса": відома причина Фото: Новак Джоковіч зачохлив ракетку в Парижі (fft.fr)
Автор: Антон Федорців

Сербський тенісист Новак Джоковіч завчасно покинув Відкритий чемпіонат Франції. Норвежець Каспер Рууд без боротьби вийшов у 1/2 фіналу мейджора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X турніру.

37-річний балканець знявся з French Open. На заваді подальших виступів титулованого ветерана постала травма.

Джоковіч відмовився від продовження змагань через ушкодження коліна. Напередодні серб кілька разів підсковзнувся на корті під час протистояння з аргентинцем Черундоло. Так він поглибив травму правої ноги, що раніше була затейпована.

Отже, Джоковіч не зміг захистити титул. Торік він тріумфував на "Ролан Гарросі", здолавши у фіналі, здолавши у фіналі Рууда. Окрім того, сербський тенісист після мейджора втратить лідерство в рейтингу професіоналів.

Хто такий Новак Джоковіч

Уродженець Белграда, резиденція – Монте-Карло. Почав займатися тенісом у 4 роки, дебютував у турі в 2003-му.

У 2006 році виграв перший дорослий турнір (Dutch Open). На рівні "Мастерсів" уперше тріумфував рік по тому (Miami Open). На турнірах серії "Гренд Слем" уперше переміг на початку 2008-го (Australian Open). Загалом 10 разів тріумфував у Мельбурні. Перемагав на усіх мейджорах і став рекордсменом за кількістю титулів (24).

Відомий скандальними поглядами. Наприклад, пропустив цілу низку турнірів через відмову вакцинуватися від COVID-19, а на French Open-2023 залишив автограф на камері "Косово – серце Сербії. Зупиніть насильство".

До слова, італієць Зіннер переграв болгарина Дімітрова в 1/4 фіналу French Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Новак Джокович
NEWS
Як будуть діяти графіки відключення світла 5 червня: відповідь "Укренерго"
Як будуть діяти графіки відключення світла 5 червня: відповідь "Укренерго"
DAILY
Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни