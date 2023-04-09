Роскошная паска Львовская баба по старинному рецепту: вы будете поражены!
Рецептов пасок существует очень много: классические, творожные, бездрожжевые, быстрые... Чтобы точно не прогадать и испечь лучшую, стоит воспользоваться проверенным рецептом. Такую, как паска из кулинарной книги берегини украинской кухни Дарии Цвек.
Рецепт появился на YouTube-канале Onyshkevychi.
Составляющие:
- мука - 750 г
- молоко - 300 мл
- желтки - 8 шт.
- дрожжи (живые) - 50 г
- сливочное масло - 150 г
- сахар - 150 г
- ванильный сахар - 10 г
- соль - 1/2 ч. л.
- изюм - 50 г
- цукаты - 50 г
- миндаль - 3-5 шт.
Пошаговое приготовление:
Влейте в миску теплое молоко, добавьте столовую ложку сахара от общего количества, покрошите живые дрожжи. Перемешайте и дайте подойти.
Смешайте желтки с сахаром и ванильным сахаром до однородности. Потрите миндаль и просейте муку.
Влейте опару в просеянную муку, добавьте соль и яичную массу.
Перемешайте сначала лопаткой, затем руками. Когда тесто соберется в кучку, добавьте растопленное не горячее сливочное масло. Вымешивайте тесто, пока оно не начнет отходить от рук.
Добавьте цукаты, изюм, натертый миндаль. Сформируйте в шарик и дайте подойти в теплом месте в течение около двух часов.
Обомните тесто, снова перемешайте. Сформируйте шарики и вложите в формы, заполняя на 1/3 формы. Дайте подрасти в течение 20 минут.
Взбейте яйцо комнатной температуры и смажьте верхушки пасок.
Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке до зарумянивания и сухой шпажки.
Охладите паски на решетке, покройте глазурью по любимому рецепту и украсьте по вкусу.
Кто такая Дария Цвек
Дария Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Кулинарку называют берегиней украинской кухни, автором бестселлеров. В общей сложности было продано более 5 млн экземпляров ее книг.
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