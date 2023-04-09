Роскошная паска Львовская баба по старинному рецепту: вы будете поражены!

Рецептов пасок существует очень много: классические, творожные, бездрожжевые, быстрые... Чтобы точно не прогадать и испечь лучшую, стоит воспользоваться проверенным рецептом. Такую, как паска из кулинарной книги берегини украинской кухни Дарии Цвек.

Составляющие:

мука - 750 г

молоко - 300 мл

желтки - 8 шт.

дрожжи (живые) - 50 г

сливочное масло - 150 г

сахар - 150 г

ванильный сахар - 10 г

соль - 1/2 ч. л.

изюм - 50 г

цукаты - 50 г

миндаль - 3-5 шт.

Пошаговое приготовление:

Влейте в миску теплое молоко, добавьте столовую ложку сахара от общего количества, покрошите живые дрожжи. Перемешайте и дайте подойти.

Смешайте желтки с сахаром и ванильным сахаром до однородности. Потрите миндаль и просейте муку.

Влейте опару в просеянную муку, добавьте соль и яичную массу.

Перемешайте сначала лопаткой, затем руками. Когда тесто соберется в кучку, добавьте растопленное не горячее сливочное масло. Вымешивайте тесто, пока оно не начнет отходить от рук.

Добавьте цукаты, изюм, натертый миндаль. Сформируйте в шарик и дайте подойти в теплом месте в течение около двух часов.

Обомните тесто, снова перемешайте. Сформируйте шарики и вложите в формы, заполняя на 1/3 формы. Дайте подрасти в течение 20 минут.

Взбейте яйцо комнатной температуры и смажьте верхушки пасок.

Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке до зарумянивания и сухой шпажки.

Охладите паски на решетке, покройте глазурью по любимому рецепту и украсьте по вкусу.

Кто такая Дария Цвек

Дария Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Кулинарку называют берегиней украинской кухни, автором бестселлеров. В общей сложности было продано более 5 млн экземпляров ее книг.