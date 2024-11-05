Не розходьтеся мовчки по кімнатах: чому батькам дуже важливо помиритися з дитиною перед сном

Не важливо, скільки років вашій дитині, але у ситуації, коли ви не помирилися перед сном і мовчки розійшлися по кімнатах, дитина лягає спати з образою (а це біль+агресія) і страхом, що вона втратить вас. І у підлітків це може проходите ще гостріше.

У такі моменти дитині здається, що її ніхто не любить, що вона одна у всьому світі. З'являється тривога, якщо вдається заснути, а старші діти взагалі заснути не можуть. Ще є велика ймовірність, що дитині насняться кошмари.

Спокійний та якісний сон для дитини дуже важливий. А дитина, яка заснула і не помирилася з батьками, почувається погано. Навіть, якщо вона за характером флегматик (тобто, людина з нерухомим типом нервової системи), невирішені конфлікти до нічного сну на неї теж впливають.

Ті почуття, які вона відчуває (страх, тривога, образа, злість) з короткочасної пам'яті можуть переміститися у довготривалу, адже процес обробки отриманої інформації протягом дня відбувається уві сні. Чи хотілось би вам, щоб у пам'яті дитини накопичувалися подібні спогади?

Помиритися - це не означає "прогнутися" або "спустити на гальмах" вчинок або подію, через які сталася сварка. Зовсім ні.

Помиритися - це показати дитині, що ви не відвернулися, що вам важливі її почуття і вона не сама. А "виховну роботу", або "розбір наслідків" можна лишити на наступний день.