Не расходитесь молча по комнатам: почему родителям очень важно помириться с ребенком перед сном

Не важно сколько лет вашему ребенку, но в ситуации, когда вы не помирились перед сном и молча разошлись по комнатам, ребенок ложится спать с обидой (а это боль+агрессия) и страхом, что он потеряет вас. И у подростков это может проходить еще острее.

В такие моменты ребенку кажется, что его никто не любит, что он один во всем мире. Появляется тревога, если удается заснуть, а дети постарше вообще заснуть не могут. Еще велика вероятность, что ребенку приснятся кошмары.

Спокойный и качественный сон для ребенка очень важен. А уснувший и не помирившийся с родителями ребенок чувствует себя плохо. Даже если он по характеру флегматик (т.е. человек с неподвижным типом нервной системы), неразрешенные конфликты до ночного сна на него тоже влияют.

Те чувства, которые он испытывает (страх, тревога, обида, злоба) из кратковременной памяти могут переместиться в длительную, ведь процесс обработки полученной информации в течение дня происходит во сне. Хотелось бы вам, чтобы в памяти ребенка накапливались подобные воспоминания?

Помириться - это не значит "прогнуться" или "спустить на тормозах" поступок или событие, из-за которых произошла ссора.

Помириться - это показать ребенку, что вы не отвернулись, что вам важны его чувства и он не сам. А "воспитательную работу" или "разбор последствий" можно оставить на следующий день.