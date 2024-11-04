"У мене завжди буде чисто й я не кричатиму на дитину". Топ-5 фраз, про які батьки точно шкодують

Майбутні батьки завжди малюють собі життя з маленькою дитиною у рожевих тонах. Дивлячись на те, як інші справляються з вихованням дитини, вони дають певні обіцянки, які звісно, виконати потім не можуть. Кидати красиві фрази про виховання - легко, а от що потім виходить у реальності?

Про які 5 фраз на тему виховання дітей батьки потом обов'язково шкодують, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Nasha mama.

Мої діти будуть харчуватися правильно

Так, будуть їсти овочі, фрукти, ніяких чіпсів та фастфуду. І десь в куточку тихенько сміється мати трьох дітей. Бо в реальності одна дитина не їсть фрукти, друга - більшість овочів, а на вихідних усіх трьох хочеться погодувати піцою, бо це просто і швидко.

Батьки відчувають величезний тиск з боку суспільства на тему правильного харчування. Хто саме визначає оце "правильно" - не завжди зрозуміло.

Звичайно, годувати дітей збалансованою, поживною їжею - це дуже добре. Але відмовитися від піци, нагетсів чи кока-коли повністю у вас точно не вийде.

Я не дозволю дитині так поводитися на людях

Таку фразу часто можна почути від людини десь у людному місці - кафе, транспорт, магазин або навіть парк. І так говорять ті, в кого ще не з'явилися діти. Бо засуджувати батьків легко, як і обіцяти собі, що ваша дитина точно буде милим янголятком.

І все це закінчується, коли дитина з'являється і починає показувати свій характер практично з народження.

ТБ/смартфон не стане нянею моїй дитині

Ви можете скільки завгодно обіцяти це собі, іншим, намагатися дотримуватися своїх переконань щодо телевізора або планшета. Але одного разу ваше бажання сходити спокійно в душ або посидіти хоча б 10 хвилин у транспорті спокійно - переможе.

Я не буду кричати на свою дитину

Ніхто не посміє накричати на немовля, і якийсь час вам навіть здаватиметься, що ви ніколи не зможете накричати на свою дитину. Аж поки не почнуться вікові кризи або дитина не затопить ванну кімнату водою. Змиріться, це також доля батьків.

У моєму будинку завжди буде чисто

О, так! Не буде розкиданих іграшок та гори прання. Не буде кубиків в кріслі, розкиданого дитячого одягу та взуття, у ванній не буде качечок на всіх поличках і завжди буде чиста підлога.

Пам'ятаєте, як ви це казали? І що вам вистачило буквально одного дня, після того, як ваш новонароджений малюк з'явився дома. І ці дні з немовлям навіть неможливо порівняти з руйнівною силою, яка з'являється в домі, коли дитина починає ходити.