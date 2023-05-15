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Рожеві - кохання, сині - вірність. Що означають кольори квітів?

Що означають кольори квітів (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Мало хто знає, що колірна палітра квітів впливає на поведінку людини і безпосередньо впливає на наш емоційний стан. Кольори ніколи не бувають банальними, вони відображають наш душевний стан і настрій у даний момент.

Про те, що означають кольори квітів, розповіли флористи популярному виданню Sante Plus.

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Троянди(фото: unsplash.com)

Раніше ми писали про те, які квіти в ніякому разі не можна дарувати жінкам, щоб їх не образити.

Також читайте, які квіти дарувати жінкам за знаком Зодіаку, і чому важливо не переплутати.

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