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Розовые - любовь, синие - верность. Что значат оттенки цветов?

Что означают оттенки цветов (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Мало кто знает, что оттеночная гамма цветов влияет на поведение человека и оказывает непосредственное влияние на наше эмоциональное состояние. Цвета никогда не бывают банальными, они отражают наше душевное состояние и настроение в данный момент.

О том, что означают оттенки цветов, рассказали флористы популярному изданию Sante Plus.

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Розы (фото: unsplash.com)

Раньше мы писали о том, какие цветы ни в коем случае нельзя дарить женщинам, чтобы их не обидеть.

Также читайте, какие цветы дарить женщинам по знаку Зодиака и почему важно не перепутать.

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