Розовые - любовь, синие - верность. Что значат оттенки цветов?

Мало кто знает, что оттеночная гамма цветов влияет на поведение человека и оказывает непосредственное влияние на наше эмоциональное состояние. Цвета никогда не бывают банальными, они отражают наше душевное состояние и настроение в данный момент.

О том, что означают оттенки цветов, рассказали флористы популярному изданию Sante Plus.

Раньше мы писали о том, какие цветы ни в коем случае нельзя дарить женщинам, чтобы их не обидеть.

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