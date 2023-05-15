Розовые - любовь, синие - верность. Что значат оттенки цветов?

Мало кто знает, что оттеночная гамма цветов влияет на поведение человека и оказывает непосредственное влияние на наше эмоциональное состояние. Цвета никогда не бывают банальными, они отражают наше душевное состояние и настроение в данный момент.
О том, что означают оттенки цветов, рассказали флористы популярному изданию Sante Plus.
unsplash.com)
tdazovcable.kiev.ua)
unsplash.com)
Розы (фото: unsplash.com)
Раньше мы писали о том, какие цветы ни в коем случае нельзя дарить женщинам, чтобы их не обидеть.
Также читайте, какие цветы дарить женщинам по знаку Зодиака и почему важно не перепутать.