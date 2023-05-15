Рожеві - кохання, сині - вірність. Що означають кольори квітів?

Мало хто знає, що колірна палітра квітів впливає на поведінку людини і безпосередньо впливає на наш емоційний стан. Кольори ніколи не бувають банальними, вони відображають наш душевний стан і настрій у даний момент.

Символіка кольорів завжди була вкорінена в наших традиціях. Тому вибір квіткового відтінку ніколи не буває випадковим. Кожен має цілком певне значення.

Що означає червона квітка

Червоний означає пристрасне та палке кохання. Традиційно букет червоних троянд часто дарують, щоб зізнатися коханій людині в почуттях. Цей відтінок символізує глибокі емоції і бажання.

Якщо ваш партнер дарує вам червоні троянди, це може означати, що людина хоче вам довести свою любов.

Троянди (фото: Freepik)

Що означає рожева квітка

Якщо рожеві квіти також уособлюють почуття кохання, вони, перш за все, відображають символ ніжності, краси та жіночності. Р ожевий також означає інші емоції, такі як довіра відданість чи вдячність до когось.

Зазвичай рожеві квіти дарують подругам чи мамі.

Жоржини (фото: unsplash.com)

Що означає синя квітка

Синій може мати багато значень. Наприклад, цей колір є символом безпеки, чистоти і вірності. До того ж він може означати спокій, умиротворення та ностальгію.

Також це може говорити про потребу втечі, свободи, подорожувати, відправлятися на пошуки далеких місць.

Незабудка (фото: tdazovcable.kiev.ua)

Що означає жовта квітка

Коли ви даруєте букет жовтих квітів, то підсвідомо ви намагаєтеся передати гарний настрій, радість і надію. Жовтий тісно пов'язаний з оптимізмом, моментами радості та безтурботності.

Такий букет свідчить про те, що одержувач має всі підстави для щастя: він впевнений у майбутньому, яке його чекає, і відчуває потребу поділитися цією прекрасною енергією з оточуючими.

Соняшники (фото: unsplash.com)

Що означає фіолетова квітка

Вважається, що фіолетові квіти символізують успіх і навіть владу. Також цей колір може символізувати почуття захоплення, простоти. До того ж квітка фіалки також пронизана таємничістю і духовністю.

Цей колір часто обирають терапевти для лікування психічних захворювань. В іншому значенні цей відтінок ще може значити скромність, розважливість та сором'язливість.

Хризантеми (фото: Freepik)

Що означає помаранчева квітка

Колір задоволення, пригод, радості життя та ентузіазму. Люди, які дарують вам такий букет, захоплюються вами та посилають вам позитивну енергію.Також цей відтінок уособлює затишок і щирість. Якщо ви даруєте ці квіти, ви відчуваєте бажання поділитися радістю і щастям.

Троянди(фото: unsplash.com)

Що означає біла квітка

Білі квіти використовують на весільних церемоніях або на поминальних службах. Означають чистоту, невинність, симпатію та повагу. Щоб передати такі емоції, можна подарувати орхідеї, ромашки або гвоздики.

Коли ви даруєте або отримуєте білі квіти, ви з'єднуєте душі. Білий букет уособлює відкритість, довіру, співпереживання та вірність.