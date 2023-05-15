Розовые - любовь, синие - верность. Что значат оттенки цветов?
Мало кто знает, что оттеночная гамма цветов влияет на поведение человека и оказывает непосредственное влияние на наше эмоциональное состояние. Цвета никогда не бывают банальными, они отражают наше душевное состояние и настроение в данный момент.
О том, что означают оттенки цветов, рассказали флористы популярному изданию Sante Plus.
Символика цветов всегда была укоренена в наших традициях. Поэтому выбор цветочного оттенка никогда не бывает случайным. Каждый имеет совершенно определенное значение.
Что означает красный цветок
Красный означает страстную и страстную любовь. Традиционно букет красных роз часто дарят, чтобы признаться любимому человеку в чувствах. Этот оттенок символизирует глубокие эмоции и желания.
Если ваш партнер дарит вам красные розы, это может означать, что человек хочет вам доказать свою любовь.
Розы (фото: Freepik)
Что означает розовый цветок
Если розовые цветы также олицетворяют чувство любви, они прежде всего отражают символ нежности, красоты и женственности. Розовый также означает другие эмоции, такие как доверие преданность или благодарность к кому-то.
Обычно розовые цветы дарят подругам или маме.
Георгины (фото: unsplash.com)
Что означает синий цветок
Синий может иметь много значений. К примеру, этот цвет является символом безопасности, чистоты и верности. К тому же он может означать покой, умиротворение и ностальгию.
Также это может говорить о необходимости побега, свободы, путешествовать, отправляться на поиски дальних мест.
Незабудка (фото: tdazovcable.kiev.ua)
Что означает желтый цветок
Когда вы дарите букет желтых цветов, то подсознательно вы пытаетесь передать хорошее настроение, радость и надежду. Желтый тесно связан с оптимизмом, моментами радости и беззаботности.
Такой букет свидетельствует о том, что получатель имеет все основания для счастья: он уверен в будущем, которое его ждет и чувствует потребность поделиться этой прекрасной энергией с окружающими.
Подсолнухи (фото: unsplash.com)
Что означает фиолетовый цветок
Считается, что фиолетовые цветы символизируют успех и власть. Также этот цвет может символизировать чувство восхищения, простоты. К тому же цветок фиалки также пронизан таинственностью и духовностью.
Этот цвет часто выбирают терапевты для лечения психических болезней. В другом смысле этот оттенок еще может означать скромность, рассудительность и застенчивость.
Хризантемы (фото: Freepik)
Что означает оранжевый цветок
Цвет удовольствия, приключений, радости жизни и энтузиазма. Люди, которые дарят вам такой букет, восхищаются вами и посылают вам положительную энергию. Этот оттенок олицетворяет уют и искренность. Если вы дарите эти цветы, вы испытываете желание поделиться радостью и счастьем.
Розы (фото: unsplash.com)
Что означает белый цветок
Белые цветы используются на свадебных церемониях или на поминальных службах. Означают чистоту, невинность, симпатию и уважение. Чтобы передать такие эмоции можно подарить орхидеи, ромашки или гвоздики.
Когда вы дарите или получаете белые цветы, вы соединяете души. Белый букет олицетворяет открытость, доверие, сопереживание и верность.
Лилии (фото: Freepik)
Раньше мы писали о том, какие цветы ни в коем случае нельзя дарить женщинам, чтобы их не обидеть.
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