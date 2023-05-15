Розовые - любовь, синие - верность. Что значат оттенки цветов?

Мало кто знает, что оттеночная гамма цветов влияет на поведение человека и оказывает непосредственное влияние на наше эмоциональное состояние. Цвета никогда не бывают банальными, они отражают наше душевное состояние и настроение в данный момент.

О том, что означают оттенки цветов, рассказали флористы популярному изданию Sante Plus.

Символика цветов всегда была укоренена в наших традициях. Поэтому выбор цветочного оттенка никогда не бывает случайным. Каждый имеет совершенно определенное значение.

Что означает красный цветок

Красный означает страстную и страстную любовь. Традиционно букет красных роз часто дарят, чтобы признаться любимому человеку в чувствах. Этот оттенок символизирует глубокие эмоции и желания.

Если ваш партнер дарит вам красные розы, это может означать, что человек хочет вам доказать свою любовь.

Розы (фото: Freepik)

Что означает розовый цветок

Если розовые цветы также олицетворяют чувство любви, они прежде всего отражают символ нежности, красоты и женственности. Розовый также означает другие эмоции, такие как доверие преданность или благодарность к кому-то.

Обычно розовые цветы дарят подругам или маме.

Георгины (фото: unsplash.com)

Что означает синий цветок

Синий может иметь много значений. К примеру, этот цвет является символом безопасности, чистоты и верности. К тому же он может означать покой, умиротворение и ностальгию.

Также это может говорить о необходимости побега, свободы, путешествовать, отправляться на поиски дальних мест.

Незабудка (фото: tdazovcable.kiev.ua)

Что означает желтый цветок

Когда вы дарите букет желтых цветов, то подсознательно вы пытаетесь передать хорошее настроение, радость и надежду. Желтый тесно связан с оптимизмом, моментами радости и беззаботности.

Такой букет свидетельствует о том, что получатель имеет все основания для счастья: он уверен в будущем, которое его ждет и чувствует потребность поделиться этой прекрасной энергией с окружающими.

Подсолнухи (фото: unsplash.com)

Что означает фиолетовый цветок

Считается, что фиолетовые цветы символизируют успех и власть. Также этот цвет может символизировать чувство восхищения, простоты. К тому же цветок фиалки также пронизан таинственностью и духовностью.

Этот цвет часто выбирают терапевты для лечения психических болезней. В другом смысле этот оттенок еще может означать скромность, рассудительность и застенчивость.

Хризантемы (фото: Freepik)

Что означает оранжевый цветок

Цвет удовольствия, приключений, радости жизни и энтузиазма. Люди, которые дарят вам такой букет, восхищаются вами и посылают вам положительную энергию. Этот оттенок олицетворяет уют и искренность. Если вы дарите эти цветы, вы испытываете желание поделиться радостью и счастьем.

Розы (фото: unsplash.com)

Что означает белый цветок

Белые цветы используются на свадебных церемониях или на поминальных службах. Означают чистоту, невинность, симпатию и уважение. Чтобы передать такие эмоции можно подарить орхидеи, ромашки или гвоздики.

Когда вы дарите или получаете белые цветы, вы соединяете души. Белый букет олицетворяет открытость, доверие, сопереживание и верность.