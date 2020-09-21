Рождество Пресвятой Богородицы: самые красивые открытки и поздравления с праздником

Рождество Пресвятой Богородицы 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Поздравьте родных и близких с большим двунадесятым праздником - Рождеством Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы отмечают сегодня, 21 сентября. Выбирайте красивые поздравления и отправляйте их своим друзьям и близким, чтобы создать соответствующую атмосферу празднику.

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2020 в стихах

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю сегодня тебя.

Пусть будут здоровье и силы,

Пусть счастлива будет семья.

Хранит пусть Царица Небесная

От бед и уныния, от ссор.

Пусть светом наполнен лишь будет

Прекрасный, достойный твой дом.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Светлой верой душа пусть наполнится.

Вам - любви, доброты и терпения,

Чтоб ушли все подальше сомнения.

Чтоб сияло вам счастье прекрасное,

Не настало бы время ненастное.

И здоровы чтоб были все близкие,

Согревало бы солнце лучистое!

***

В Рождество Пресвятой Богородицы

В храмах сотни горят свечей,

И идут преклонить колени

Пред святой миллионы людей.

Богородица Дева Мария,

От беды нас укрой, защити.

Ты, родившая сына для Бога,

Нас, детей твоих грешных, прости.

Рождество Пресвятой Богородицы

Веру в душах пускай возродит,

Богоматери сила святая

На добро пусть нас благословит.

***

Рождество Пресвятой Богородицы -

Праздник светлый, великий и радостный.

В честь достойнейшей именинницы

Колокольный звон слышен, благостный!

С этим праздником вас поздравляю я.

Пусть в душе вашей вера живет.

Вам огромного счастья желаю я.

Пусть всегда и во всем вам везет!

***

В храме свечка ярко разгорается,

И молитвы касаются небес,

Божья Матерь вновь рождается,

Время радости, счастья и чудес.

Время, чтобы озвучить поздравления,

Их тебе сейчас я и дарю,

Всем болезням желаю исцеления,

Пусть Богородица хранит твою семью,

И пусть в жизни солнце светит яркое,

А печали пропадут все прочь,

И веры в Бога, ведь это точно главное,

Ведь только он нам может всем помочь!

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2020 в открытках

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Ранее мы писали, какую молитву нужно прочесть Пресвятой Богородице, чтобы исполнить самые заветные желания.

А также сообщали, что нельзя делать в большой праздник.