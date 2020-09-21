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Різдво Пресвятої Богородиці: найкрасивіші листівки і поздоровлення зі святом

Понеділок 21 вересня 2020 05:50
Різдво Пресвятої Богородиці: найкрасивіші листівки і поздоровлення зі святом
Різдво Пресвятої Богородиці 2020 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Привітайте рідних і близьких з великим двунадесятим святом - Різдвом Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці відзначають сьогодні, 21 вересня. Вибирайте красиві привітання і відправляйте їх своїм друзям і близьким, щоб створити відповідну атмосферу свята.

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2020 у віршах

З Різдвом Пресвятої Богородиці
Сьогодні тебе вітаю.
Хай буде здоров'я і сили,
Хай буде щаслива сім'я.

Береже нехай Цариця Небесна
Від бід та смутку, від сварок.
Хай світлом наповнений лише буде
Прекрасний, гідний твій будинок.

***

З Різдвом Пресвятої Богородиці!
Світлою вірою душа нехай наповниться.
Вам - любові, доброти і терпіння,
Щоб пішли всі подалі сумніви.

Щоб сяяло вам щастя прекрасне,
Не настав би час непогідне.
І щоб здорові були всі близькі,
Зігрівало б сонце променисте!

***

Різдво Пресвятої Богородиці
У храмах сотні свічок горять,
І йдуть схилити коліна
Перед святою мільйони людей.

Богородиця Діва Марія,
Від біди нас вкрий, захисти.
Ти, що народила сина для Бога,
Нас, дітей твоїх грішних, прости.

Різдво Пресвятої Богородиці
Віру в душах нехай відродить,
Богоматері сила свята
На добро хай нас благословить.

***

Різдво Пресвятої Богородиці -
Свято світле, велике і радісне.
В честь достойної іменинниці
Дзвін чути, милостивий!

З цим святом вас вітаю я.
Хай в вашій душі віра живе.
Вам величезного щастя бажаю я.
Хай завжди і у всьому вам щастить!

***

У храмі свічка горить яскраво,
І молитви стосуються небес,
Божа Матір знову народжується,
Час радості, щастя і чудес.

Час, щоб озвучити привітання,
Їх тобі зараз я дарую,
Всіх хвороб бажаю зцілення,
Нехай Богородиця береже твою сім'ю,

І нехай в житті сонце світить яскраве,
А в сумі пропадуть всі геть,
І віри в Бога, адже це точно головне,
Адже тільки він нам може допомогти всім!

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2020 в листівках

Різдво Пресвятої Богородиці: найкрасивіші листівки і поздоровлення зі святомРіздво Пресвятої Богородиці: найкрасивіші листівки і поздоровлення зі святомРіздво Пресвятої Богородиці: найкрасивіші листівки і поздоровлення зі святомРіздво Пресвятої Богородиці: найкрасивіші листівки і поздоровлення зі святомРіздво Пресвятої Богородиці: найкрасивіші листівки і поздоровлення зі святом

Листівки із соцмереж

Раніше ми писали, яку треба прочитати молитву Пресвятої Богородиці, щоб виконати найзаповітніші бажання.

А також повідомляли, що не можна робити у велике свято.

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