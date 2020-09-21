Різдво Пресвятої Богородиці: найкрасивіші листівки і поздоровлення зі святом

Різдво Пресвятої Богородиці 2020 (колаж: РБК-Україна)

Привітайте рідних і близьких з великим двунадесятим святом - Різдвом Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці відзначають сьогодні, 21 вересня. Вибирайте красиві привітання і відправляйте їх своїм друзям і близьким, щоб створити відповідну атмосферу свята.

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2020 у віршах

З Різдвом Пресвятої Богородиці

Сьогодні тебе вітаю.

Хай буде здоров'я і сили,

Хай буде щаслива сім'я.

Береже нехай Цариця Небесна

Від бід та смутку, від сварок.

Хай світлом наповнений лише буде

Прекрасний, гідний твій будинок.

***

З Різдвом Пресвятої Богородиці!

Світлою вірою душа нехай наповниться.

Вам - любові, доброти і терпіння,

Щоб пішли всі подалі сумніви.

Щоб сяяло вам щастя прекрасне,

Не настав би час непогідне.

І щоб здорові були всі близькі,

Зігрівало б сонце променисте!

***

Різдво Пресвятої Богородиці

У храмах сотні свічок горять,

І йдуть схилити коліна

Перед святою мільйони людей.

Богородиця Діва Марія,

Від біди нас вкрий, захисти.

Ти, що народила сина для Бога,

Нас, дітей твоїх грішних, прости.

Різдво Пресвятої Богородиці

Віру в душах нехай відродить,

Богоматері сила свята

На добро хай нас благословить.

***

Різдво Пресвятої Богородиці -

Свято світле, велике і радісне.

В честь достойної іменинниці

Дзвін чути, милостивий!

З цим святом вас вітаю я.

Хай в вашій душі віра живе.

Вам величезного щастя бажаю я.

Хай завжди і у всьому вам щастить!

***

У храмі свічка горить яскраво,

І молитви стосуються небес,

Божа Матір знову народжується,

Час радості, щастя і чудес.

Час, щоб озвучити привітання,

Їх тобі зараз я дарую,

Всіх хвороб бажаю зцілення,

Нехай Богородиця береже твою сім'ю,

І нехай в житті сонце світить яскраве,

А в сумі пропадуть всі геть,

І віри в Бога, адже це точно головне,

Адже тільки він нам може допомогти всім!

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2020 в листівках

Листівки із соцмереж

Раніше ми писали, яку треба прочитати молитву Пресвятої Богородиці, щоб виконати найзаповітніші бажання.

А також повідомляли, що не можна робити у велике свято.