Різдво Пресвятої Богородиці: найкрасивіші листівки і поздоровлення зі святом

Привітайте рідних і близьких з великим двунадесятим святом - Різдвом Пресвятої Богородиці
Різдво Пресвятої Богородиці відзначають сьогодні, 21 вересня. Вибирайте красиві привітання і відправляйте їх своїм друзям і близьким, щоб створити відповідну атмосферу свята.
З Різдвом Пресвятої Богородиці
Сьогодні тебе вітаю.
Хай буде здоров'я і сили,
Хай буде щаслива сім'я.
Береже нехай Цариця Небесна
Від бід та смутку, від сварок.
Хай світлом наповнений лише буде
Прекрасний, гідний твій будинок.
***
З Різдвом Пресвятої Богородиці!
Світлою вірою душа нехай наповниться.
Вам - любові, доброти і терпіння,
Щоб пішли всі подалі сумніви.
Щоб сяяло вам щастя прекрасне,
Не настав би час непогідне.
І щоб здорові були всі близькі,
Зігрівало б сонце променисте!
***
Різдво Пресвятої Богородиці
У храмах сотні свічок горять,
І йдуть схилити коліна
Перед святою мільйони людей.
Богородиця Діва Марія,
Від біди нас вкрий, захисти.
Ти, що народила сина для Бога,
Нас, дітей твоїх грішних, прости.
Різдво Пресвятої Богородиці
Віру в душах нехай відродить,
Богоматері сила свята
На добро хай нас благословить.
***
Різдво Пресвятої Богородиці -
Свято світле, велике і радісне.
В честь достойної іменинниці
Дзвін чути, милостивий!
З цим святом вас вітаю я.
Хай в вашій душі віра живе.
Вам величезного щастя бажаю я.
Хай завжди і у всьому вам щастить!
***
У храмі свічка горить яскраво,
І молитви стосуються небес,
Божа Матір знову народжується,
Час радості, щастя і чудес.
Час, щоб озвучити привітання,
Їх тобі зараз я дарую,
Всіх хвороб бажаю зцілення,
Нехай Богородиця береже твою сім'ю,
І нехай в житті сонце світить яскраве,
А в сумі пропадуть всі геть,
І віри в Бога, адже це точно головне,
Адже тільки він нам може допомогти всім!
Листівки із соцмереж
Раніше ми писали, яку треба прочитати молитву Пресвятої Богородиці, щоб виконати найзаповітніші бажання.
А також повідомляли, що не можна робити у велике свято.