Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически запрещено делать в этот день

Рождество Пресвятой Богородицы (коллаж: РБК-Украина)

Рождество Пресвятой Богородицы связано с рядом запретов, которых нужно придерживаться

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября, является первым большим праздником со Дня Церковного новолетия. Как правильно провести этот день, что можно, а что категорически запрещено делать во время великого торжества – читайте ниже.

Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – большой христианский праздник. В православии он относится к числу двунадесятых, то есть является одним из двенадцати важнейших после Пасхи праздников. Христиане идут в храмы, где совершаются торжественные богослужения. В молитвах они обращаются к Богородице и просят у нее защиты и благословения.

При этом праздник связан с рядом запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать.

Что категорически запрещено делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Православная церковь категорически запрещает вступать в совестные конфликты и уж тем более с применением физической силы. Также желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо. Помыслы в этот день должны быть чисты.

В этот день также запрещено отказывать в просьбе о помощи, даже если вам в тягость.

В этот день запрещено злоупотреблять алкоголем и устраивать пышные празднования.

На вторую Пречистую (как еще называют этот праздник) также не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом - работу по дому, в саду и на огороде стоит отложить на потом.

Нельзя кушать мясо и продукты животного происхождения.

Нельзя делиться хлебом с другими людьми, кроме как с семьей.

Все эти запреты непосредственно связаны с традициями дня. Рождество Богородицы традиционно считается и женским праздником. Женщины, у которых нет детей, накрывают праздничный стол и приглашают бедных – "чтобы молились Богородице за их детей". Считается, что молитвы к Пресвятой Богородице будущих матерей о здоровье и счастье детей в этот день имеют особую силу. Также с этого дня уже можно было засылать сватов к девушкам.

День Рождества Богоматери - постный. Сегодня нельзя употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты. Также следует помнить, что хлеб или же другие хлебобулочные изделия, испеченные самостоятельно или купленные в магазине, сегодня нужно обязательно съесть в кругу семьи, разделив между всеми. С чужими людьми этим хлебом делиться нельзя.

Напомним, что ранее мы рассказывали, сколько будет праздников в октябре и сколько из-за них дадут дополнительных выходных дней.

Также мы писали, как в Украине отметили еврейский Новый год.