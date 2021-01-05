На Рождество в Киеве могут закрыть станции метро: список

В четверг, 7 января, на Рождество Христове в Киеве могут закрыть несколько станций метро. Часть центральных станций могут временно закрыть на вход.

Как рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена в Facebook, это необходимая мера для предотвращения столпотворений на центральных станциях.

На станции Золотые ворота могут частично закрыть для пассажиров вход, но эскалаторы будут работать на подъем пассажиров. Это будет сделано для того, чтобы избежать давки на платформе и дать возможность всем желающим спокойно попасть на Софийскую площадь.

Также, возможны ограничения на вход для предотвращения столпотворений в вестибюлях на таких станциях:

Крещатик

Контрактовая площадь

Почтовая площадь

Майдан Независимости

В столичном метрополитене обратились к киевлянам и гостям города с просьбой учитывать ограничения при планировании своих поездок.

Стоит добавить, что во время праздников движение общественного транспорта останавливаться не будет. Он будет курсировать по своим установленным маршрутам и согласно графикам. Будут действовать карантинные ограничения – число пассажиров должно совпадать с местами для сидения и у всех пассажиров обязательно должны быть средства индивидуальной защиты.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что приложение Kyiv Smart City перестало работать и рассказывали, что произошло.

А также мы рассказывали о том, что введение электронного билета в Киеве снова перенесли и названы новые сроки.