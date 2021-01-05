На Різдво в Києві можуть закрити станції метро: список

У четвер, 7 січня, на Різдво Христове у Києві можуть закрити кілька станцій метро. Частину центральних станцій можуть тимчасово закрити на вхід.

Як розповіли в пресслужбі Київського метрополітену в Facebook, це необхідний захід для запобігання стовпотворінь на центральних станціях.

На станції Золоті ворота можуть частково закрити для пасажирів вхід, але ескалатори будуть працювати на підйом пасажирів. Це буде зроблено для того, щоб уникнути тисняви на платформі та дати можливість всім охочим спокійно потрапити на Софійську площу.

Також, можливі обмеження на вхід для запобігання стовпотворінь у вестибюлях на таких станціях:

Хрещатик

Контрактова площа

Поштова площа

Майдан Незалежності

У столичному метрополітені звернулися до киян та гостей міста з проханням враховувати обмеження при плануванні своїх поїздок.

Варто додати, що під час свят рух громадського транспорту зупинятися не буде. Він курсуватиме за своїм встановленими маршрутами та згідно з графіками. Будуть діяти карантинні обмеження – кількість пасажирів повинна збігатися з місцями для сидіння й у всіх пасажирів обов'язково повинні бути засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що додаток Kyiv Smart City перестало працювати та розповідали, що сталося.

А також ми розповідали про те, що введення електронного квитка у Києві знову перенесли й названі нові терміни.