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Электронный билет в Киеве снова перенесли: названы сроки

Киев, Понедельник 04 января 2021 14:16
Электронный билет в Киеве снова перенесли: названы сроки
Фото: маршрутка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Переход отложили на 1 июля

Киевская городская государственная администрация (КГГА) отложила полный переход на единый электронный билет в транспорте. Введение е-билета отложили с 1 января на 1 июля 2021 года.

Соответствующее распоряжение от 30 декабря 2020 года обнародовано на сайте КГГА.

Документом вносятся изменения в распоряжение от 22 октября 2018 года N1887 "Об утверждении Порядка функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности".

Напомним, в июне заместитель председателя КГГА Марина Хонда заявила, что Киевские власти могут отложить полный переход на единый электронный билет в транспорте. Перенос сроков возможет в связи с вопросами проезда для льготников из других регионов Украины.

Отметим, Киевская власть приняла решение продлить право на бесплатный проезд для льготников из других городов. До этого планировалось, что с 1 июля 2020 года они должны оплачивать проезд и требовать компенсацию в органах социальной защиты по месту регистрации.

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