Рождество Христово 2022: как правильно встретить и отметить праздник

Традиции 6 января

За 40 дней до Рождества начинается пост, который заканчивается в ночь с 6 на 7 января. Пост соблюдают не только в пище, но и в своих поступках и мыслях. Оканчивается пост божественной литургией в церквях.

Завтракать и обедать 6 января не принято, легкий перекус позволен детям, старикам, беременным и больным членам семьи.

Традиционно Сочельник в Украине отмечают вечером 6 января. За столом собирается вся семья, а на стол накрывают 12 постных блюд. Каждое блюдо символизирует 12 апостолов, которые были учениками последователями Христа.

Основным блюдом на столе должна быть кутья, которую в каждом регионе готовят по своим традиционным рецептам.

Садится за стол положено только после того, как взойдет на небе первая звезда. Ее называют Вифлеемской.

Святвечер обычно начинают с молитвы и зажигают свечи, а глава семьи благословляет ужин на столе.

Также во многих семьях еще одна традиция – в углу стола или под иконами ставят Дидух – это сноп из овса и пшеницы, который символизирует святого Иосифа.

Традиции и приметы на Рождество

На стул у рождественского стола нужно подуть – чтобы не занять место умершего родственника.

В полночь обязательно нужно открыть все окна и двери, чтобы впустить светлый праздник в дом.

За столом нужно попробовать все 12 постных блюд, а потом запить их узваром.

Полностью съедать все угощения на столе нельзя – чтобы закрома не пустовали весь год.

В рождественскую ночь хозяева обходят всю домашнюю скотину, благодарят ее и угощают чем-то вкусным. Считается, что в эту ночь животные могут говорить с Богом.

С 7 января традиционным приветствием считается: "Христос Родился" – "Славьте его". Это приветствие используют до конца всех рождественских праздников.

Колядки начинают петь утром с 7 января. Обычно вертепы начинают обходить соседей сразу после завтрака, а дети берут горшочек с праздничной кутьей и идут в гости к крестным родителям.

В гости начинают ходить только после обеда 7 января, после посещения дневного богослужения.

7 января проводят три литургии в церкви – в полночь, рано утром и днем – посетить нужно обязательно все три.

В Рождественскую ночь нужно выйти на улицу и загадать самое заветное желание. Оно должно быть личным и касаться только вас.

За столом 7 января должны быть мясные и сытные блюда.

Что нельзя делать в Рождество

В первые три дня Рождества категорически запрещено заниматься домашними делами и работать. Нельзя стирать, убирать и выносить мусор.

Из дома нельзя выносить вещи, давать в долг и брать в долг – это может привлечь неприятности и убытки.

Нельзя ссориться и ругаться со своими близкими. Нельзя обижать родителей и неуважительно относиться к родным.

Нельзя ходить на охоту или рыбалку. В Рождество в животных могут вселяться души умерших.

Нельзя уходить из дома в Святой вечер и покидать праздничный стол до окончания трапезы.