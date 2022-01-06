Різдво Христове 2022: як правильно зустріти і відзначити свято

Традиції 6 січня

За 40 днів до Різдва починається піст, який закінчується в ніч з 6 на 7 січня. Пост дотримуються не тільки в їжі, але й у своїх вчинках і думках. Закінчується піст Божественною літургією в церквах.

Снідати та обідати 6 січня не прийнято, легкий перекус дозволений дітям, людям похилого віку, вагітним і хворим членам сім'ї.

Традиційно Святвечір в Україні відзначають ввечері 6 січня. За столом збирається вся сім'я, а на стіл накривають 12 пісних страв. Кожна страва символізує 12 апостолів, які були учнями послідовниками Христа.

Основною стравою на столі повинна бути кутя, яку в кожному регіоні готують за своїми традиційними рецептами.

Сідає за стіл належить тільки після того, як зійде на небі перша зірка. Її називають Вифлеємською.

Святвечір зазвичай починають з молитви та запалюють свічки, а глава сім'ї благословляє вечерю на столі.

Також у багатьох сім'ях ще одна традиція - в кутку столу або під іконами ставлять Дідух – це сніп з вівса і пшениці, який символізує святого Йосипа.

Традиції та прикмети на Різдво

На стілець біля різдвяного столу потрібно подути - щоб не зайняти місце померлого родича.

Опівночі обов'язково потрібно відкрити всі вікна і двері, щоб впустити світле свято в будинок.

За столом потрібно спробувати всі 12 пісних страв, а потім запити їх узваром.

Повністю з'їдати всі частування на столі не можна – щоб засіки не пустували весь рік.

У Різдвяну ніч господарі обходять всю домашню худобу, дякують їй і пригощають чимось смачним. Вважається, що в цю ніч тварини можуть говорити з Богом.

З 7 січня традиційним привітанням вважається: "Христос народився" – "Славте Його". Це привітання використовують до кінця всіх різдвяних свят.

Колядки починають співати вранці з 7 січня. Зазвичай вертепи починають обходити сусідів відразу після сніданку, а діти беруть горщик зі святковою кутею і йдуть в гості до хрещених батьків.

В гості починають ходити тільки після обіду 7 січня, після відвідування денного богослужіння.

7 січня проводять три літургії в церкві - опівночі, рано вранці та вдень – відвідати потрібно обов'язково всі три.

У Різдвяну ніч потрібно вийти на вулицю і загадати найзаповітніше бажання. Воно повинно бути особистим і стосуватися тільки вас.

За столом 7 січня повинні бути м'ясні та ситні страви.

Що не можна робити в Різдво

У перші три дні Різдва категорично заборонено займатися домашніми справами та працювати. Не можна прати, прибирати та виносити сміття.

З дому не можна виносити речі, давати в борг і брати в борг – це може залучити неприємності та збитки.

Не можна сваритися і лаятися зі своїми близькими. Не можна ображати батьків і нешанобливо ставитися до рідних.

Не можна ходити на полювання або риболовлю. У Різдво у тварин можуть вселятися душі померлих.

Не можна йти з дому у Святий вечір і залишати святковий стіл до закінчення трапези.