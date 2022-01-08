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На Рождество авто скорой помощи ехало на вызов и застряло в трясине под Николаевом

Автор: Роман Мирончук

Вчера, 7 января, около 18:00 автомобиль скорой помощи ехал по вызову в село Трудовое Николаевской области и застрял в грязи грунтовой дороги в 3 километрах от места назначения.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области на своей странице в Facebook.

Пока ехала подмога врач принял решение пешком дойти до больного. Когда приехали спасатели, то первым делом помогли транспортировать тяжелобольного вместе с врачом.

Далее с помощью автомобиля повышенной проходимости и троса спасателям удалось вытащить из грязи карету скорой помощи. От ГСЧС на месте работала 1 единица техники и 4 спасателя.

Спасатели вытащили из грязи машину скорой помощи (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Напомним, на Прикарпатье произошло необычное ДТП, в результате которого автомобиль пробил крышу жилого дома и оказался почти целиком внутри здания. Женщине, которая была за рулем авто понадобилась госпитализация.

Мы также писали о том, что под Житомиром на водоеме поселка Брусилова парень провалился под лед. Пострадавший самостоятельно не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты.

Пришлось вызывать спасателей, которые с помощью лодки транспортировали парня к берегу и передали медикам. После оказания неотложной помощи парня госпитализировали с переохлаждением.

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Николаевская областьГСЧС