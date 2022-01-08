На Різдво авто швидкої допомоги їхало на виклик і застрягло в трясовині під Миколаєвом

Вчора, 7 січня, близько 18:00 автомобіль швидкої допомоги їхав за викликом в село Трудове Миколаївської області і застряг в грязі грунтової дороги в 3 кілометрах від місця призначення.

Про це повідомляє Головне управління ГСЧС України в Миколаївській області на своїй сторінці в Facebook .

Далі за допомогою автомобіля підвищеної прохідності і троса рятувальникам вдалося витягнути з бруду карету швидкої допомоги. Від ДСНС на місці працювала 1 одиниця техніки та 4 рятувальники.

Поки їхала підмога лікар прийняв рішення пішки дійти до хворого. Коли приїхали рятувальники, то насамперед допомогли транспортувати тяжкохворого разом з лікарем.

Нагадаємо, на Прикарпатті сталася незвичайна ДТП, в результаті якої автомобіль пробив дах житлового будинку і виявився майже цілком всередині будівлі. Жінці, яка була за кермом авто знадобилася госпіталізація.

Ми також писали про те, що під Житомиром на водоймі селища Брусилова хлопець провалився під лід. Потерпілий самостійно не міг вибратися з крижаної пастки через сильний вітер і темряву.

Довелося викликати рятувальників, які за допомогою човна транспортували хлопця до берега і передали медикам. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували з переохолодженням.