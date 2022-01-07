Рождество 2022: красивые открытки и трогательные поздравления с большим праздником
Праздник Рождество Христово 7 января принято отмечать в кругу семьи за праздничным столом, слушать колядки и щедро угощать гостей, которые песнями поздравляют всех с большим религиозным праздником в честь рождения Сына Божьего, а также делиться радостью с близкими.
Добрые и трогательные поздравления с Рождеством, которые помогут передать знаки внимания родственникам, друзьям, коллегам и дорогим вам людям с лучшими пожеланиями - мы подготовили в материале ниже.
Поздравления с Рождеством 2022 в открытках и стихах, прозе и видео
Пускай рождественским напевом
Сей день тебя благословит,
Пусть радость будет ярче снега,
Пускай судьба благоволит.
Пусть Рождество тебя отметит
Волшебным светом золотым,
Пускай успеха солнце светит,
Живи, люби и будь любим!
***
С Рождеством Христовым долгожданным!
Будет этот день пускай желанным,
Сказочным, чтоб все осуществилось,
Чтоб у каждого все получилось.
За дела хорошие держитесь,
Гнусных начинаний сторонитесь!
День чудесный, радостью увенчанный,
Ценностями он наполнен вечными!
***
***
Давным-давно, в седые годы,
Когда нас не было с тобой,
В морях темнее были воды,
И небо выше над землей.
Сказал пророк Исая людям:
Грехи чтоб наши искупить,
Спасенье, люди, скоро будет!
Мария мальчика родит.
Христос родится, сын он Божий,
Грехи возьмет все на себя.
Он нас научит и поможет,
И чище станем ты и я.
С тех пор, в холодный день январский
Мы отмечаем Рождество.
Надежда есть на Божье царство.
И я желаю вам того,
Чтоб в доме был уют и счастье,
В душе - чтоб радость и покой,
Чтоб Бог хранил от всех напастей,
Идти за верною звездой.
Любви сердечной, без печалей,
Успех пусть под руку ведет,
Чтоб люди добрые встречались,
И смело двигаться вперед!
***
***
Поздравляю с любимым праздником, волшебным Рождеством! Желаю, чтобы мир царил на всей планете и жил в душе у каждого человека, а радость да будет общей, которую не омрачают обиды и зависть. Желаю огромного счастья, состоящего из улыбок родных людей.
***
Мальчик-Бог в яслях родился
Среди осликов, ягнят.
И звездою озарился
Вифлеемский двор и сад.
И подумал ослик серый,
Поглядев Младенцу в глазки:
"Он пришел с добром и верой,
Состраданием и лаской!"
А щеночек-лежебока
Подглядел из конуры,
Как пришли волхвы с Востока,
Принесли свои дары.
***
***
Поздравляю со светлой радостью, с волшебным Рождеством! Пусть в душе живет всегда надежда, пусть любовь торжествует, а вера не покидает никогда! Желаю, чтобы жизнь не испытывала на крепость и подкладывала только крутые сюрпризы.
***
Рождество пришло в твой дом,
Счастье разлилось кругом!
Пусть улыбки в нем витают,
И еще тебе желаю:
Доброты и красоты,
Чтоб сбывались все мечты,
Пусть здоровье не подводит,
И удача пусть заходит!
***
***
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
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Рождество Христово - светлый праздник, с приходом которого дома наполняются волшебством! Будьте счастливы! Берегите чистоту собственных душ, живите в любви и взаимопонимании, а также действуйте по совести!
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Рождество - это время чудес,
Рождество - это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.
***
Светлый праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В ночь рождения Христова
Над землей зажглась Звезда.
С той поры через столетья
Нам она, как солнце светит.
Согревает верой души,
Чтобы мир стал краше, лучше.
Дарит искры волшебства
Светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом…
Поздравляем с Рождеством!
***
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Прекрасен приход Рождества,
Как тих этот праздник и светел!
Мы добрые слышим слова -
Им взрослые рады и дети.
Так пусть же Господь в этот день
От вас отведет все невзгоды.
Иисуса незримая тень
Пускай поведет через годы.
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Январское небо сегодня украсило сияние рождественской звезды. Пусть этот свет защищает вас от зла и дурных мыслей. Пусть уют, тепло, любовь и счастье найдут себе место в каждом уголке вашего дома! Ярких эмоций и простых решений жизненных задач! С Рождеством Христовым!
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Напомним, ранее мы публиковали подборку лучших рождественских песен и колядок от украинских артистов.
Добавим, перед этим священник объяснил, можно ли на самом деле пить алкоголь на Рождество.