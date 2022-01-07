Рождество 2022: красивые открытки и трогательные поздравления с большим праздником

Праздник Рождество Христово 7 января принято отмечать в кругу семьи за праздничным столом, слушать колядки и щедро угощать гостей, которые песнями поздравляют всех с большим религиозным праздником в честь рождения Сына Божьего, а также делиться радостью с близкими.

Добрые и трогательные поздравления с Рождеством, которые помогут передать знаки внимания родственникам, друзьям, коллегам и дорогим вам людям с лучшими пожеланиями - мы подготовили в материале ниже.

Поздравления с Рождеством 2022 в открытках и стихах, прозе и видео

Пускай рождественским напевом

Сей день тебя благословит,

Пусть радость будет ярче снега,

Пускай судьба благоволит.

Пусть Рождество тебя отметит

Волшебным светом золотым,

Пускай успеха солнце светит,

Живи, люби и будь любим!

***

С Рождеством Христовым долгожданным!

Будет этот день пускай желанным,

Сказочным, чтоб все осуществилось,

Чтоб у каждого все получилось.

За дела хорошие держитесь,

Гнусных начинаний сторонитесь!

День чудесный, радостью увенчанный,

Ценностями он наполнен вечными!

***

***

Давным-давно, в седые годы,

Когда нас не было с тобой,

В морях темнее были воды,

И небо выше над землей.

Сказал пророк Исая людям:

Грехи чтоб наши искупить,

Спасенье, люди, скоро будет!

Мария мальчика родит.

Христос родится, сын он Божий,

Грехи возьмет все на себя.

Он нас научит и поможет,

И чище станем ты и я.

С тех пор, в холодный день январский

Мы отмечаем Рождество.

Надежда есть на Божье царство.

И я желаю вам того,

Чтоб в доме был уют и счастье,

В душе - чтоб радость и покой,

Чтоб Бог хранил от всех напастей,

Идти за верною звездой.

Любви сердечной, без печалей,

Успех пусть под руку ведет,

Чтоб люди добрые встречались,

И смело двигаться вперед!

***

***

Поздравляю с любимым праздником, волшебным Рождеством! Желаю, чтобы мир царил на всей планете и жил в душе у каждого человека, а радость да будет общей, которую не омрачают обиды и зависть. Желаю огромного счастья, состоящего из улыбок родных людей.

***

Мальчик-Бог в яслях родился

Среди осликов, ягнят.

И звездою озарился

Вифлеемский двор и сад.

И подумал ослик серый,

Поглядев Младенцу в глазки:

"Он пришел с добром и верой,

Состраданием и лаской!"

А щеночек-лежебока

Подглядел из конуры,

Как пришли волхвы с Востока,

Принесли свои дары.

***

***

Поздравляю со светлой радостью, с волшебным Рождеством! Пусть в душе живет всегда надежда, пусть любовь торжествует, а вера не покидает никогда! Желаю, чтобы жизнь не испытывала на крепость и подкладывала только крутые сюрпризы.

***

Рождество пришло в твой дом,

Счастье разлилось кругом!

Пусть улыбки в нем витают,

И еще тебе желаю:

Доброты и красоты,

Чтоб сбывались все мечты,

Пусть здоровье не подводит,

И удача пусть заходит!

***

***

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

***

Рождество Христово - светлый праздник, с приходом которого дома наполняются волшебством! Будьте счастливы! Берегите чистоту собственных душ, живите в любви и взаимопонимании, а также действуйте по совести!

***

***

Рождество - это время чудес,

Рождество - это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.

***

Светлый праздник Рождества!

Нет счастливей торжества!

В ночь рождения Христова

Над землей зажглась Звезда.

С той поры через столетья

Нам она, как солнце светит.

Согревает верой души,

Чтобы мир стал краше, лучше.

Дарит искры волшебства

Светлый праздник Рождества!

Мир приходит в каждый дом…

Поздравляем с Рождеством!

***

***

Прекрасен приход Рождества,

Как тих этот праздник и светел!

Мы добрые слышим слова -

Им взрослые рады и дети.

Так пусть же Господь в этот день

От вас отведет все невзгоды.

Иисуса незримая тень

Пускай поведет через годы.

***

Январское небо сегодня украсило сияние рождественской звезды. Пусть этот свет защищает вас от зла и дурных мыслей. Пусть уют, тепло, любовь и счастье найдут себе место в каждом уголке вашего дома! Ярких эмоций и простых решений жизненных задач! С Рождеством Христовым!

***

***

***