Рождественское чудо: в Одессе любители утренних пробежек спасли женщину, тонувшую в море (видео)

В Одессе на пляже неравнодушные молодые люди, которые занимались спортом и делали утреннюю пробежку, бросились на помощь женщине, которая тонула в Черном море, и вытащили ее из воды на сушу.
Об этом 6 января передает "Думская.net".
Чудесное спасение было снято на видео очевидцем, и кадры прислали в редакцию издания.
По словам одессита Владимира Шиленко, случай произошел около 7:40 сегодня утром на популярном пляже Аркадия.
В это время вдоль берега пробегали спортсмены, и увидели, как метрах в 30 от берега в воде находился какой-то "странный предмет".
"Сначала его приняли за мешок, но вскоре поняли, что это тонущий человек в темной одежде", - говорится в публикации.
Тогда один из любителей пробежек бросился с пирса в море и вытянул женщину, которая уже была обессилена, на плиты.
"Была бы погода похуже, никто бы не увидел. Спасли. Рождественское чудо!" - отметил мужчина.
Видео: в Одессе молодые люди на пляже во время пробежки заметили женщину в море и спасли ее
Ранее сообщалось, что в Киеве на озере девушка каталась на коньках и провалилась под лед, и в ГСЧС показали видео ее спасения.
Также мы писали о том, что перед этим в декабре в Кропивницком мужчина героически бросился на помощь девушке, которая тонула в ледяной воде.