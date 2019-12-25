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Рождественский подарок: под Херсоном женщина родила ребенка в экстремальных условиях

STYLERЖизнь    25.12.2019 - 10:37
Рождественский подарок: под Херсоном женщина родила ребенка в экстремальных условиях
Под Херсоном женщина родила в экстремальных условиях (Фото: pixabay.com)

Новорожденная не захотела ждать, пока ее маму доставят в больницу

В Херсонской области женщина родила восьмого ребенка в экстремальных условиях, так как автомобиль скорой помощи застрял в поле. Об этом сообщает издание "Херсон онлайн".

Жительница села Семихатки Генического района Херсонской области, 33-летняя Елена Молотова готовилась стать мамой в восьмой раз. Машина скорой помощи, которая приехала на вызов, добралась к месту назначения без особых проблем. А потом водитель решил развернуться и автомобиль намертво застрял в огороде.

Однако малышка не стала ждать, пока машину скорой вытащат из плена и решила появится на свет прямо в кабине. Как рассказал заведующий Генической станции экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Валерий Дронов, врач скорой Геннадий Петровский и водитель Алексей Пикулин приняли роды в экстремальных условиях и справились на отлично.

Пока они занимались роженицей и новорожденной девочкой, соседи Молотовых прибежали на помощь и вытолкали автомобиль скорой из грязи.

Отмечается, что у Елены Молотовой родилась здоровая девочка, весом в 2 кг 900 г. После того, как автомобиль скорой помощи вызволили из плена, новорожденную и ее маму доставили в больницу. Новорожденная малышка стала восьмым ребенком в семье Молотовых и настоящим рождественским подарком.

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