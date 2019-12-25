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Різдвяний подарунок: під Херсоном жінка народила дитину в екстремальних умовах

STYLERЖиття    25.12.2019 - 10:37
Різдвяний подарунок: під Херсоном жінка народила дитину в екстремальних умовах
Під Херсоном жінка народила в екстремальних умовах (Фото: pixabay.com)

Новонароджена не захотіла чекати, поки її маму доставлять у лікарню

У Херсонській області жінка народила восьму дитину в екстремальних умовах, так як автомобіль швидкої допомоги застряг у полі. Про це повідомляє видання "Херсон онлайн".

Мешканка села Семихатки Генічеського району Херсонської області, 33-річна Олена Молотова готувалася стати мамою у восьмий раз. Машина швидкої допомоги, яка приїхала на виклик, дісталася до місця призначення без особливих проблем. А потім водій вирішив розвернутися і автомобіль намертво застряг в городі.

Проте дівчинка не стала чекати, поки машину швидкої витягнуть з полону і вирішила з'явиться на світ прямо в кабіні. Як розповів завідувач Генічеської станції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Валерій Дронов, лікар швидкої Геннадій Петровський і водій Олексій Пікулін прийняли пологи в екстремальних умовах і впоралися на відмінно.

Поки вони займалися породіллею і новонародженою дівчинкою, сусіди Молотових прибігли на допомогу і виштовхали автомобіль швидкої з бруду.

Наголошується, що в Олени Молотовой народилася здорова дівчинка, вагою 2 кг 900 г. Після того, як автомобіль швидкої допомоги визволили з полону, новонароджену і її маму доставили у лікарню. Новонароджена дівчинка стала восьмою дитиною в сім'ї Молотових і справжнім різдвяним подарунком.

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