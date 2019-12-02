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Женщина начала рожать на концерте Сердючки: ребенку дали интересное имя

STYLERЖизнь    02.12.2019 - 17:16
Женщина начала рожать на концерте Сердючки: ребенку дали интересное имя
У женщины начались роды на концерте Сердючки (коллаж: РБК-Украина)

У молодой женщины начались схватки на концерте Верки Сердючки

Молодая женщина начала преждевременно рожать во время выступления Верки Сердючки на "Вечере премьер с Катей Осадчей". Пока Андрей Данилко с коллективом презентовал свой новый хит во Дворце "Украина", девушку со схватками увезла скорая.

Татьяна Береговец пришла на концерт 13 ноября на восьмом месяце беременности и даже не подозревала, что уедет из зала не на такси, а на "скорой".

О том, что на ее "вечере" начались роды, сама Катя Осадчая узнала лишь на следующий день от своих администраторов, которые помогали за кулисами будущей маме.

Позже начались поиски девушки по всем роддомам Киева. Таню и новорожденную нашли в отделении патологии новорожденных и недоношенных, поскольку малышка решила появиться на свет раньше срока.

Катя Осадчая приехала в родильное отделение, чтобы лично встретить "героиню" ее концерта на выписке.

Женщина начала рожать на концерте Сердючки: ребенку дали интересное имя

Выступление Сердючки на концерте 13 ноября (фото: jetsetter.ua)

Таня со своими знакомыми на концерт приехала из Глухова - билет ей подарили подруги, чтобы развлечь будущую маму перед декретом и всеми хлопотами, связанными с материнством.

"Наша девочка на месяц раньше решила, что ей уже нужно танцевать и петь", - говорит Таня.

Роженица рассказывает, что несмотря на начало схваток досидела концерт, и уже во время финального выступления Верки Сердючки поехала в роддом с концертного зала.

Таня целую неделю думала, как назвать дочку, и наконец-то определилась. Девочку назвали Катей - Осадчая вместе с командой все время пребывания Тани в больнице опекала молодую маму. Катю Осадчую девушка называет ангелом-хранителем.

"Спасибо вам, Екатерина за то, что у нас теперь есть Екатерина", - сказала девушка. На что телеведущая ей ответила: "Все Екатерины ярые, она точно будет целенаправленная".

Женщина начала рожать на выступлении Сердючки на "Вечере премьер" Осадчей (видео: YouTube/ТСН)

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