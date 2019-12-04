Малыш-богатырь: во Львове родился самый большой ребенок (фото)

Во Львове родился очень крупный ребенок (фото: pixabay.com/Pexels)

Во Львове появился на свет ребенок-богатырь

Во Львове на свет появился самый крупный ребенок в этом городе за последние 5-6 лет. Вес малыша при появлении на свет составил 5650 граммов, а рост - 58 сантиметров. Ребенок родился у Надежды и Андрея Приказновых в роддоме №3 города Львова. Супруги уже выбрали имя для мальчика и назвали его Роман. Об этом сообщает Zahid.net.

Мама родила малыша естественно, передает издание.

"Это были естественные роды. И с мамой, и с ребенком все хорошо. Родители из Львова, у них уже есть две дочери, теперь в семье есть еще и сын. 3 декабря маму с ребенком выписали домой", - сообщил главный врач роддома.

Мама и папа с малышом Романом (фото: zahid.net)

По словам акушер-гинеколога Натальи Куль, мама родила мальчика без осложнений или разрывов. Двое старших детей она рожала также в этом родильном отделении. Первая девочка появилась на свет с весом 4500 г, вторая – 4000 г.

Главный акушер-гинеколог Львовщины Игорь Потапов сообщил, что дети с большим весом во Львове уже рождались, но это было около пяти лет тому назад. Обычно крупных малышей женщины рожают с помощью кесарева сечения, но в этот раз роженица справилась и сама.