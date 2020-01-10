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В этом году в Украине родятся уникальные дети: как их запишут в свидетельстве

STYLERЖизнь    10.01.2020 - 20:12
В этом году в Украине родятся уникальные дети: как их запишут в свидетельстве
Високосный год (Коллаж РБК-Украина)

В сети рассказали, какую дату рождения получит человек, рожденный 29 февраля 2020 года

Новый 2020 год металлической Крысы - високосный, а это значит, что в феврале 29 дней, а не 28. Как же быть тем людям, которые родятся в этот день. Какую дату рождения запишут им в паспорте и в свидетельстве о рождении. Этот вопрос волнует всех мам, у которых рождение ребенка приходится на конец февраля.

В СССР разрешали матери ребенка записать малышу любую дату рождения, некоторые родители специально указывали датой рождения государственные праздники. Также в советское время родителям малышей, родившихся 29 февраля, предоставлялся выбор. В свидетельстве можно было указать как этот день, так и соседние даты - 28 февраля и 1 марта - чтобы день рождения "был" каждый год, а не раз в четыре года.

Сейчас же все изменилось. Как сообщает "Страна", медики указывают в документах дату рождения малыша и она переносится в свидетельство о рождении. Об этом изданию сообщили в ЗАГСах. Судя по всему, дети, рожденные в эту дату будут праздновать день рождения один раз в четыре года.

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