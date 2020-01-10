ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В цьому році в Україні народятся унікальні діти: як їх запишуть у свідоцтві

STYLERЖиття    10.01.2020 - 20:12
В цьому році в Україні народятся унікальні діти: як їх запишуть у свідоцтві
Високосний рік (Колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли, яку дату народження отримає людина, народжена 29 лютого 2020 року

Новий 2020 рік металевого Щура - високосний, а це значить, що в лютому 29 днів, а не 28. Як же бути тим людям, які народяться в цей день. Яку дату народження запишуть їм у паспорті та у свідоцтві про народження. Це питання хвилює всіх мам, у яких народження дитини припадає на кінець лютого.

В СРСР дозволяли матері дитини записати малюкові будь-яку дату народження, деякі батьки спеціально вказували датою народження державні свята. Також в радянський час батькам малюків, які народилися 29 лютого, надавався вибір. У свідоцтві можна було вказати як цей день, так і сусідні дати - 28 лютого і 1 березня - день народження "був" щороку, а не раз в чотири роки.

Зараз же все змінилося. Як повідомляє "Країна", медики вказують в документах дату народження малюка і вона переноситься в свідоцтво про народження. Про це виданню повідомили у Рагсах. Судячи з усього, діти, народжені в цю дату святкуватимуть день народження раз на чотири роки.

47-річна Кемерон Діаз вперше стала мамою Прийняли за дівчинку: у Львові народився унікальний малюк
Новини України рождение
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся