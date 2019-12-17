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25-летняя украинка поставила новый рекорд в образовании

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 22:16
25-летняя украинка поставила новый рекорд в образовании
Наталья Яворовенко установила рекорд в образовании (фото: Facebook/Ветрова Лана)

Девушка из Винницы закончила девять вузов в Украине и Франции

25-летняя винничанка Надежда Яворовенко установила новый рекорд в образовании. Девушка получила девять дипломов о высшем образовании в Украине и Франции. О таком достижении украинки написала на своей Facebook-странице Лана Ветрова.

Пять высших учебных заведений она закончила в Украине, остальные - во Франции. Образования получены по таким специальностям: менеджмент (университет Auvergne I - Франция) управление предприятиями (Ecole Universitaire du Management - Франция) менеджмент организаций (Киевский торгово-экономический университет Украины); менеджмент гостинично-ресторанного дела (Киевский торгово-экономический университет Украины); бакалавр права - диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины); магистр права - диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины); переводчик иностранных языков (Université Nice Sophia Antipolis - Франция) магистр европейского права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l'Université Nice Sophia Antipolis - Франция).

Ветрова сообщила, что объявление рекорда состоится 19 декабря 2019 года сразу после защиты девятого магистерской работы по специальности Master of Business Administration (MBA, бизнес-администрирование).

Рекорд самой дипломированной украинки зафиксируют 19 декабря в ее родном городе - Виннице.

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