Розгладжують зморшки і сповільнюють старіння: які вітаміни необхідні для здоров'я шкіри

Здорова шкіра потребує належного догляду. І не лише косметичного, важливо подбати про регулярне надходження вітамінів, які впливають на процеси відновлення клітин. Вони здатні розгладити зморшки, сповільнити старіння та усунути сухість шкіри.

Про 5 вітамінів, які потрібні для здоров'я шкіри, розповіли на сторінці Cosmy в Instagram .

Вітамін А (ретинол)

Він прискорює відновлення клітин, сприяє регенерації тканин, забезпечує еластичність шкіри та волосся. При його дефіциті шкіра стає сухою, шорсткою, знижуються захисні властивості ліпідного бар'єру.

Ретинол умовно можна називати "вітаміном для обличчя". Він широко використовується в антивікових засобах. Похідні ретинолу добре зарекомендували себе у лікуванні акне.

Вітамін В (тіамін)

Цей вітамін необхідний для нормального функціонування нервової системи людини, яка тісно пов'язана зі станом шкіри. Стрес нерідко викликає почервоніння і висипання.

Вітамін В5 (пантенол)

Він відомий як ефективний засіб для загоєння ран. Цей вітамін необхідний при наступних процесах:

зменшує запалення

стимулює процеси регенерації

позбавляє сухості

допомагає прибрати набряклість

Вітамін В5 використовується у засобах для загоєння, а також в антивіковій косметиці та для лікування акне (у великих дозах).

Вітамін С (аскорбінова кислота)

Мабуть, найпопулярніший вітамін у світі - і це заслужено. Аскорбінова кислота бере участь у тисячах процесів в організмі, а для шкіри ця речовина становить особливий інтерес як антиоксидант і стимулятор вироблення колагену.

У цій ролі, а також як відбілююча речовина він широко застосовується у косметиці.

Вітамін Е (токоферол)

Це потужний антиоксидант. Він уповільнює старіння, розгладжує зморшки, живить шкіру. Широко застосовується у косметичних засобах.