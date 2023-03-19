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Довгожителі розкрили секрети харчових звичок: кожен третій відсвяткував 90-річний ювілей

Новость на русском →
Неділя 19 березня 2023 08:01
Довгожителі розкрили секрети харчових звичок: кожен третій відсвяткував 90-річний ювілей Довгожителі поділились своїми харчовими звичками (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Тривалість нашого життя напряму залежить від щоденних звичок. Перш за все - від харчових. Здорова та багата на вітаміни їжа здатна подарувати нам додатково з десяток років.

Люди, які прожили до 90-річчя і більше, поділилися порадами, що і як їсти, щоб стати довгожителем.

Про харчові звички довгожителів розповіли на сторінці Fruitkaravan в Instagram.

Харчові звички довгожителів

Американський науковець Ден Бюттнер відвідав "5 блакитних регіонів", де живуть довгожителі та описав їхні звички харчування.

До цих регіонів належать: острів Ікарія, острів Сардинія, Окинавські острови, півострів Нікоя, місто Ломано-Лінда.

На Сардинії є села, де кожні 20 осіб із 1000 вже відзначили столітній ювілей. А на грецькому острові Ікарія кожен третій мешканець досяг 90-річчя. Це зумовлено тим, що основа їхнього раціону - рослинна їжа.

Розповідаємо про 3 харчові звички довгожителів із "блакитних" регіонів.

Їсти овочі і фрукти щодня

Довгожителі із "блакитних" зон рідко їдять червоне м'ясо, натомість споживають багато овочів і фруктів, бобових та горіхів.

Невелика частка насичених жирів і велика частка Омега-3 у харчуванні оздоровлюють серцево-судинну систему.

Вибирати корисні прянощі

У стравах довгожителів багато куркуми та імбиру. Куркума має потужну антикосидантну дію, а імбир зменшує ймовірність вікових неврологічних розладів.

Вживати достатньо поліамінів

Стівен Р. Ґандрі, автор книги "Парадокс довголіття", пов'язує старіння із запаленнями в організмі. Дисбаланс бактерій у кишківнику погіршує імунітет та поволі руйнує стінки кишківника.

Зміцнити його допоможуть поліаміни. Їх багато у ферментованих продуктах.

Мариновані овочі, кефір та йогурт, квас і комбуча, а також оцет, як заправка до салату - усе це допоможе збагатити раціон та зміцнити здоров'я.

Раніше ми розповідали про те, які продукти їдять у країнах із найдовшою тривалістю життя.

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